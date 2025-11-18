Cum contribuie digitalizarea la transformarea relației dintre client și asigurător

Cât timp ai câștiga dacă ai putea rezolva tot ce ține de o asigurare direct de pe telefon, în câteva minute? Fără drumuri, fără cozi, fără dosare. Cu toții ne dorim soluții simple și rapide, mai ales când vine vorba de lucruri administrative. Astfel, telefonul a devenit principalul instrument prin care rezolvăm aproape orice: luăm decizii, cerem informații, plătim sau solicităm ajutor. Chiar și când vine vorba de asigurări.

Tot mai multe servicii se mută pe telefon, iar industria asigurărilor ține pasul cu această schimbare. Un mesaj poate aduce o opinie medicală, un apel video poate înlocui vizita pe teren, iar o poliță poate fi semnată în câteva minute, fără întâlniri față în față.

Lucruri care altădată cereau timp și drumuri sunt acum la un click distanță: emiterea polițelor online, constatarea daunelor prin video sau accesul instant la detaliile unei asigurări. Simplu, fără timp pierdut. Tehnologia simplifică procesele și transformă interacțiunile tradiționale în experiențe utile.

Servicii digitale pentru orice nevoie, în orice moment

Companiile de asigurări investesc tot mai mult în servicii digitale pentru a răspunde nevoilor clienților și pentru a îmbunătăți eficiența proceselor interne. În ultimii ani, digitalizarea și-a lăsat amprenta semnificativ în industria asigurărilor, care a reușit să se mențină în trend și să aducă un aport semnificativ în gestionarea eficientă a drumului de la problemă la soluție. Companiile de asigurări oferă astăzi posibilitatea de a deschide dosare de daună online, de procesare rapidă a documentelor și de răspuns rapid la solicitări. În cazul Groupama, de exemplu, compania a investit în soluții moderne care eficientizează relația dintre client și companie. Astfel, a creat instrumente digitale care ajută clienții să gestioneze situațiile sensibile sau urgente mai ușor. Fiecare etapă – de la achiziție la gestionarea daunelor – devine mai simplă, rapidă și comodă. În locul proceselor greoaie, compania mizează pe accesibilitate imediată și comunicare constantă.

Printre serviciile deja active:

Plată online pentru primele sau ratele de asigurare – rapid și accesibil din orice loc.

au câștigat o mare popularitate în ultimii ani, mai ales datorită convenienței și accesibilității lor. Acestea implică utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi internetul, aplicațiile mobile, video-conferințele, dispozitivele de monitorizare a sănătății și alte platforme online, pentru a oferi sfaturi și îndrumări medicale la distanță. Groupama a lansat – serviciu de telemedicină disponibil prin WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram sau SMS. Acest serviciu inteligent care oferă sfaturi medicale și consultații la distanță, combinând AI-ul cu expertiza medicilor, timpul mediu de răspuns fiind de aproximativ 5 minute. Rolul inteligenței artificiale este acela de a eficientiza procesul și de a redirecționa întrebările către medicul cu specializarea cea mai potrivită. Video Asist – constatarea daunelor prin apel video, fără vizita unui inspector.

– constatarea daunelor prin apel video, fără vizita unui inspector. Chatbot-ul Amelie – asistent virtual accesibil pe site, cu răspunsuri rapide la întrebările legate de oferte și polițe.

– asistent virtual accesibil pe site, cu răspunsuri rapide la întrebările legate de oferte și polițe. Semnare electronică – polițe semnate în câteva click-uri, fără drumuri suplimentare.



Aceste soluții oferă clienților mai puține griji administrative și mai mult control asupra momentului în care solicită ajutor.

Inteligența artificială, cheia unei experiențe rapide

Digitalizarea Groupama nu se oprește la interacțiunea cu clientul. O serie de procese interne automatizate și optimizate cu AI scurtează traseul de la problemă la soluție:

97% dintre ofertele CASCO aflate în scop sunt emise printr-o platformă rapidă, care reduce cu până la 70% timpul dintre solicitare și ofertare.

Documentele din dosarele de daună pe sănătate sunt procesate mult mai eficient, ceea ce accelerează răspunsul pentru clienți.

Restituirea primelor RCA se face într-un timp semnificativ mai scurt.

Consultanții beneficiază de asistență virtuală pentru emiterea rapidă a polițelor precum Asigurarea de incendiu și alte calamități.

Rezultatul? Fiecare pas devine clar, rapid, mult mai eficient și ușor de parcurs.

Tehnologia care transformă distanța în apropiere

Relația cu asigurătorul nu mai înseamnă doar întâlniri față în față. Soluțiile vin acum și prin chat, video call sau semnătură digitală. Clienții știu că pot cere sprijin oricând, chiar și din mers, iar răspunsurile vin mai rapid decât te-ai aștepta.

Pentru Groupama, obiectivul este clar: să câștige timp pentru oameni și să facă mai ușoară gestionarea situațiilor neprevăzute. Atunci când ai nevoie de ajutor, acesta trebuie să fie aproape și ușor de accesat.

Articol susținut de Groupama