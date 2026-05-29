Cum decizi într-o economie în care nimic nu mai e previzibil?Ilian Mihov, fostul Decan al INSEAD, vine în București la Impact SEE

Ilian Mihov, una dintre cele mai influente voci din economia globală și fost Decan al INSEAD timp de peste un deceniu, va urca pe scena Impact SEE, în perioada 29–30 septembrie 2026. Profesor de economie și unul dintre cei mai respectați specialiști în macroeconomie din Europa, Mihov a refuzat de-a lungul carierei o funcție de viceprim-ministru pentru a alege un alt tip de impact: cel prin cercetare și educație. La București, va vorbi despre creștere economică, presiunile structurale ale prezentului și despre ce înseamnă leadership într-o regiune aflată în plină transformare.

Un economist format la cea mai înaltă școală de gândire macroeconomică

Ilian Mihov și-a obținut doctoratul la Princeton University, sub coordonarea lui Ben Bernanke – fost președinte al Rezervei Federale a Statelor Unite și laureat al Premiului Nobel pentru Economie. Cercetările sale se concentrează pe modul în care economiile cresc, cum politicile publice modelează dezvoltarea pe termen lung și cum se adaptează țările la schimbări structurale și incertitudine – exact tipul de întrebări pe care liderii din Europa de Sud-Est și le pun astăzi.

Ca Decan al INSEAD timp de peste zece ani, Mihov a coordonat una dintre cele mai prestigioase școli de business din lume printr-o etapă de expansiune globală: a fost primul Decan care și-a stabilit baza în Asia, a consolidat amprenta internațională a instituției și a promovat ideea de business ca forță pentru bine. A fost recunoscut de inițiativa HeForShe a Națiunilor Unite pentru promovarea diversității și a unui leadership responsabil social.

De ce contează perspectiva sa pentru liderii din regiune

Europa de Sud-Est nu mai poate fi privită doar ca o piață emergentă. Regiunea crește astăzi mai rapid decât media Uniunii Europene și devine un spațiu în care se testează soluții cu relevanță europeană, de la adoptarea inteligenței artificiale și transformarea sectorului bancar, până la reziliența digitală în fața unor amenințări tot mai complexe.

În acest context, Mihov aduce pe scenă o perspectivă rar întâlnită: combină rigoarea analizei macroeconomice cu experiența concretă de a conduce o instituție globală. Discuția sa va aborda întrebări care preocupă direct deciziile de business din regiune: cum navighează companiile incertitudinea economică prelungită, cum se construiește un leadership relevant într-un context geopolitic instabil și ce înseamnă, practic, să conduci organizații într-o economie în care competiția nu se mai dă doar pentru cotă de piață, ci pentru atenție, talent și încredere.

De ce Impact Bucharest devine Impact SEE

Prezența lui Mihov coincide cu un moment important pentru eveniment: Impact Bucharest devine Impact SEE – o schimbare care reflectă rolul tot mai vizibil al Europei de Sud-Est în economia și tehnologia europeană.

Impact SEE 2026 va reuni peste 2.000 de participanți din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Albania, Polonia și restul Europei. Discuțiile vor acoperi 9 scene tematice, cu accent pe temele care modelează deciziile de business în regiune: dezvoltarea economică și sectorul bancar, leadership și transformare organizațională, inteligența artificială și aplicarea ei la scară, securitate cibernetică, economie verde, digitalizare și viitorul orașelor.

Alături de Mihov, ediția 2026 îi aduce pe scenă pe Ryan Reynolds – actor, producător și antreprenor, într-o primă apariție în România – și pe Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Stanford și autoarea bestsellerului Dopamine Nation, care va vorbi despre dependența digitală și criza atenției în mediul de business. Lista completă a speakerilor urmează să fie anunțată în săptămânile următoare.

Despre Impact Bucharest

Impact Bucharest este o platformă europeană de referință pentru dezbateri economice, politice, tehnologice și culturale. De la lansare, conferința a adus pe scenă personalități globale precum Michelle Obama, Nando Parrado, Erin Meyer și Simona Halep, alături de mulți alții.

