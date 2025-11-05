Cum e când banca te ajută să-ți finanțezi smart cumpărăturile de Black Friday

În fiecare an, de Black Friday, îmi promit că o să stau cuminte, că știu deja traseul pe care îl urmez atunci: îmi fac o cafea, deschid un laptop și instant zece taburi deschise cu oferte. Într-unul e un shop online cu produse la reduceri, în altul site-uri de travel cu bilete de avion ieftine iar al treilea e ceva obscur la care nici nu mă gândeam că mă voi uita, gen detergenți bio (da, am ajuns la vârsta aia). Și, undeva între toate astea, stau cu un ochi pe notificările de la ING Home’Bank, care-mi tot arată ce iese din cont. De obicei, în direcția greșită. Anul ăsta am decis că n-o să mă mai uit doar la ce cumpăr, ci și la cum cumpăr.

Totul a început cu o notificare „ING a dat startul oficial la Black Friday 2025”, iar primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost o ofertă care chiar avea sens: Amazon a intrat în ING Bazar, platforma de oferte cu cashback. Am intrat mai mult din curiozitate și am văzut detaliile: cashback între 3% și 8%, în funcție de categorie. Opt la sută pentru produse din secțiunile modă, încălțăminte, genți, portofele, cinci la sută pentru beauty, bijuterii, decorațiuni, mobilă și bricolaj. Cum mi-am mai luat geci și sneakers de pe Amazon.de, chiar pare super combinație să-mi fac mai puțină pagubă când îmi iau haine de iarnă acum. Sigur, nu e o avere, dar e sentimentul ăla că banii lucrează și în sens invers. Pentru prima dată, reducerile mi-au părut inteligente, nu impulsive. Și m-am gândit să explorez câteva dintre ele.

Când planul bate impulsul: soluții prin care îți poți finanța cumpărăturile de Black Friday

În fiecare zi primesc mesaje că se închide supportul pe sistemul meu de operare, pe calculatorul meu vechi și că va trebui să-mi iau unul nou dacă vreau protecție online. În același timp contul personal se uită dezaprobator la mine.

Am verificat ofertele de credite ING Personal, disponibile 100% online, prin Home’Bank, și am descoperit că pentru dobânda fixă e reducere de 0,7 puncte procentuale, adică între 5,29% și 15,49%, redusă de la 5,99% – 16,19%.



Procesul e complet digital, fără documente de venit, fără drumuri la bancă. Durează zece minute și banii intră pe loc în cont.



Adevărul e că n-aveam nevoie de creditul ăsta neapărat acum, dar am vrut să testez cum funcționează. Și mi s-a părut interesant că poți să-ți calculezi rata instant.



Pentru cei care preferă o variantă mai flexibilă, există și creditul cu dobândă variabilă și asigurare, cu marjă fixă de 2% + IRCC, adică 8,06% la data acordării, valabil indiferent de sumă.



Și cel mai important, are zero comision de rambursare anticipată. Adică poți închide creditul când vrei, fără penalizări. Mi s-a părut o ofertă potrivită când vrei să cumperi ceva de care chiar ai nevoie.

31 de rate fără dobândă și fără vinovăție la eMAG, Dedeman și Decathlon

Apoi am trecut la ceva ce, ani la rând, am evitat din orgoliu: ratele. Am crescut cu ideea că dacă iei ceva în rate, înseamnă că nu ți-l permiți. Că e o rușine ambalată frumos în 12 tranșe lunare. Doar că lucrurile nu mai sunt deloc așa.

Cardul de credit ING, disponibil tot 100% online, vine de Black Friday cu 31 de rate fără dobândă pentru cumpărături de peste 1000 lei la eMAG, Dedeman și Decathlon, dar și cu rate extinse la alți comercianți.



Nu plătești comision de analiză, nici de administrare, nici taxe de livrare prin curier. Cardul virtual e gratuit, iar cel fizic costă 35 lei pe an, abia din anul următor. Ce m-a convins a fost simplitatea: îl poți activa pe loc, în aplicație, și cumperi imediat. E genul de confort pe care-l apreciezi abia când realizezi că nu te mai simți vinovat pentru o decizie financiară bine gândită.

Reduceri și pentru liniște, nu doar pentru obiecte

După ce am terminat cu partea de cumpărături, am descoperit o ofertă pe care altădată n-aș fi asociat-o cu Black Friday: asigurările ING. La ING Home Protect, dacă o iei online din Home’Bank, primești 50 de lei bonus. Costă de la 1 leu pe zi și acoperă 24 de evenimente neprevăzute, de la incendii și inundații la cutremure și defecțiuni casnice. E genul de produs care sună banal până când ai o țeavă spartă sau un frigider stricat, iar atunci realizezi că 1 leu pe zi e cel mai bun business pe care l-ai făcut.

În plus, pentru asigurările ING Vita, Salary și Health Protect, ai o ofertă specială: primești garantat de două ori valoarea primei lunare la achiziție, plus două luni gratuite. Am verificat și mi s-a părut interesant cum au reușit să transforme un produs plictisitor, cum e o asigurare, într-o ofertă reală de Black Friday. Reducerea nu e la preț, ci la anxietate.

Rezerva de final de lună, când încep să vină și facturile: Extra’Rol

Adevărul e că oricât de bine te-ai organiza de Black Friday, există mereu o factură care vine mai devreme, o invitație pe care n-o poți refuza sau o cheltuială neplanificată. Pentru asta există linia de credit ING Extra’Rol, un fel de plan de rezervă. Dacă rămâi fără bani în contul curent, poți plăti cu cardul sau retrage numerar, iar dobânda se aplică doar pentru cât folosești.

Am făcut un calcul: pentru 10.000 lei folosiți o lună întreagă, dobânda e de cel mult 129 lei. Fără comisioane de analiză, fără costuri ascunse, fără documente inutile. Dobânda e formată din IRCC (în prezent 6,06%) plus o marjă fixă de 9,55%, adică 15,61% pe an, variabilă trimestrial. E o soluție care îți oferă predictibilitate într-o perioadă în care foarte puține lucruri mai sunt previzibile. Pentru mine, e diferența dintre a panica la sfârșit de lună și a respira liniștit.

Black Friday și pentru cei mici

Printre toate ofertele, m-a făcut să zâmbesc una pe care n-aș fi asociat-o niciodată cu o bancă: pachetul ING Young, dedicat copiilor între 10 și 18 ani. Dacă îl deschizi până pe 11 noiembrie și copilul face prima plată până pe 20 noiembrie, primiți 6 luni gratuite de Disney+.

E un detaliu simpatic, dar cu o semnificație clară: educația financiară începe devreme, iar autonomia vine la pachet cu responsabilitate. Pentru generația care a crescut cu abonamente și aplicații, un card propriu poate fi cea mai bună lecție despre valoarea banilor.

Mi-a plăcut ideea că poți învăța un copil să-și gestioneze cheltuielile într-un spațiu sigur, sub supravegherea ta, dar cu libertatea lui. Și da, dacă vine la pachet cu Marvel și Pixar, lecția devine brusc mai atractivă. Plus că pare o combinație bună să te bucuri tu de producții Disney destinate adulților.

La final, mi-am dat seama că adevărata ofertă de Black Friday nu e nici un televizor, nici un cashback, ci faptul că poți lua decizii financiare fără frică. ING a transformat o perioadă de haos într-un moment de claritate: știi ce iei, știi cât plătești, știi de ce. Bine, și restul sunt reducerile ceea ce mereu e un progres.

Articol susținut de ING Bank