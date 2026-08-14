Cum e viaţa la Nibiru şi ce te aşteaptă acolo în weekendul de Sf. Maria

Dacă ai văzut NIBIRU doar din poze, e ușor să-l reduci la poarta gigantică, astronautul și luminile care arată bine pe Instagram. Când ajungi acolo, îți dai seama destul de repede că miza e mai mare: Selly şi ceilalţi organizatori au încercat să construiască un loc în care să poți veni la mare fără ca singurul plan al zilei să fie plajă, masă și eventual un club seara.

Am ajuns la NIBIRU curios să văd dacă ideea asta chiar funcționează pe teren şi primul lucru pe care îl observi este dimensiunea, pentru că depăşeşte cu mult ideea de festival în care oscilezi doar între scene şi food trucks. E practic un spațiu plin de evenimente şi activităţi în care trebuie să alegi constant ce vrei să faci şi nici weekendul ăsta de Sf Maria n-o să fie diferit, dar despre asta îţi zic mai încolo.

Promenada e punctul din care se desfac toate celelalte lumi:

Tot conceptul porneşte de la Promenada NIBIRU, unde biletul te costă 25 de lei dacă îl iei online până la ora 00:00, cu o zi inainte sa vii, iar suma devine voucher pentru băuturi. Practic, cei 25 de lei îi consumi în interior, iar în preț ai acces la Promenadă, la concertele live de aici, la zonele de entertainment și la peste 30 de restaurante și cafenele. De pe Promenadă se deschide lumea către NIBIRU Arena, Berăria, Hype Play, Parcul de Distracții, Muzeul Planetelor, The Fool, Fashion District, zona sportivă, restaurantele și experiențele interactive.

În primele zece minute poți să treci pe lângă o familie cu copii care merge spre parc, niște adolescenți care se duc la Hype Play și un grup care se oprește la unul dintre restaurante. Mai târziu, aceleași alei se umplu cu oameni care vin pentru concerte, stand-up sau party. De departe cea mai reușită chestie la NIBIRU e că fiecare poate să aibă o seară complet diferită în același loc.

NIBIRU nu începe seara. Asta e una dintre surprize

Probabil cea mai mare schimbare față de imaginea inițială a proiectului este cât de mult s-a dus NIBIRU spre familii. Organizatorii spun că peste 60% dintre vizitatorii din primele două săptămâni au fost familii cu copii, iar programul a fost modificat în timpul sezonului tocmai din cauza asta. Activitățile pentru copii au fost extinse în toate zilele săptămânii, iar ora obișnuită de deschidere a fost mutată la 17:00. În weekendul de Sfânta Maria, 14-16 august, NIBIRU deschide chiar de la 10 dimineața.



Și oferta pentru copii nu înseamnă două gonflabile puse lângă un restaurant. Ai Hype Play, care e un playground de aproximativ 5.000 mp, Parcul de Distracții, trenulețul, Muzeul Planetelor, TaranTerra (expoziția cu reptile și animale exotice), zone de joacă și activități pe Promenadă. În program apar spectacole de teatru de păpuși, face painting, baloane modelate, mascote, muzică și dans.

Într-o zi poți să dai de Alice și Pălărierul Nebun, Mickey și Minnie sau de Petrecerea Dinozaurilor, iar câteva ore mai târziu același loc intră în programul de concerte și entertainment de seară. E genul de combinație care rezolvă o problemă destul de banală pentru familiile care merg la mare: ce faci cu copilul după ce s-a plictisit de stat la plajă? Aici răspunsul îţi poate ocupa lejer o jumătate de zi.

Apoi se aprind luminile

Merită să vezi NIBIRU și pe lumină, dar locul își schimbă clar personalitatea după apus. Se aprind roata panoramică, instalațiile și scenele, muzica începe să vină din mai multe direcții și Promenada devine mult mai animată. Nu există sentimentul că toată lumea trebuie să participe la aceeași chestie, mai ales că-s mereu minimum 10 chestii de făcut simultan. Poți să stai la masă, poți să mergi la concert, poți să intri la The Fool, poți să mergi la Berărie sau pur și simplu să te plimbi şi ai destule motive să faci asta.

Zona de food e cât un mic inventar al poftelor pe care le poți avea la mare: KFC, Taco Bell, Domino’s, Dabo, Shaormeria Băneasa, Pizza Mafia, Japanos, Cartofisserie, burgeri, mici, noodles, pljeskavica, pizza al taglio, gogoși grecești, baklava, cannoli, waffles și înghețată. Dacă ai chef de shopping, Fashion District-ul are la rândul lui branduri precum Made by Society, Bogas, Southside, Grim, MAWS sau Eau Dubai.

Din loc în loc, însă, spațiul se schimbă complet. Dai de terenuri de baschet și padel, de tiroliană, de parc de distracții sau de câte un spectacol care se întâmplă pur și simplu pe Promenadă. Practic, poți să vii fără să ai un program foarte clar și să-ți construiești seara din mers.

Weekendul de Sfânta Maria e NIBIRU dat la maximum

Dacă vrei să vezi aproape toate fețele locului într-o singură vizită, weekendul 14-16 august probabil este momentul potrivit.

NIBIRU deschide în fiecare dintre cele trei zile de la ora 10:00 și combină Zilele Mării, programul pentru copii, show-uri aeriene, concerte și festivalul STARDUST.

Pe 14 august, la Muzeul Planetelor și Iarba Verde sunt programate două show-uri aviatice ale Șoimilor României, la 17:00 și 20:00, iar seara include și Sunset Ceremony cu AAINJAA. Pe Center Stage urcă Mario, Minelli, Delia și Antonia.

Pe 15 august vin The Motans, Alina Eremia și Zodier, iar pe 16 august programul amestecă deliberat generațiile: Maria Dragomiroiu, Constantin Enceanu, Surorile Osoianu, Daniela Condurache și Veta Biriș împart weekendul cu Alex Velea, Smiley și Connect-R.

Tot în weekend există un program special construit împreună cu MApN, cu activități marinărești, demonstrații, show-ul aviatic Șoimii României, iar pe 16 august apar parașutiștii BLUE WINGS, demonstrațiile aeriene THE PELICANS, autospeciale, câini MAI, fanfară militară și Sunset Ceremony.

După care vine STARDUST. Aici programul schimbă din nou publicul și merge direct spre nostalgia anilor ’90 și 2000, cu Nana, Haddaway, The Mad Stuntman, Corona, ATC, Garcia și Eric Martin of Technotronic.

E destul de greu să mai găsești pe litoral un alt loc în care, în aceeași zi, să poți merge cu copilul la teatru de păpuși, să vezi avioane făcând demonstrații deasupra ta, să mănânci ceva, să vezi Delia și să termini noaptea cu Haddaway.

Poate cea mai bună dovadă că experimentul funcționează este că NIBIRU s-a schimbat deja

EXPLICAŢIE FOTO: Vizitatorul numărul 1 milion alături de Selly.

Primul sezon pare să fi fost tratat și ca un test uriaș făcut cu public real. NIBIRU spune că a depășit un milion de vizite în primele 29 de zile și că ținta pentru finalul sezonului, pe 30 august, este de două milioane. Prima fază a proiectului reprezintă o investiție privată de peste 50 de milioane de euro.

Dar partea interesantă nu e cifra în sine, ci faptul că organizatorii au observat că familiile reprezintă o parte mult mai importantă din public decât probabil anticipaseră și au început să adapteze programul în timpul sezonului. Iar pentru 2027 spun deja că vor să lucreze la transport, parcare, acces și gestionarea fluxurilor și să înceapă să atragă mai mulți vizitatori din afara României.

După câteva ore petrecute aici, ideea de la care a pornit proiectul devine mai ușor de înțeles: Nu trebuie neapărat să vii la NIBIRU pentru un artist. Poți să vii pentru copilul tău, pentru un restaurant anume, pentru un spectacol, pentru o tură prin parc, pentru Berărie, pentru nostalgia anilor 2000. Sau pur și simplu, pentru că e seară, ești la mare și vrei să vezi ce se întâmplă.

Iar dacă NIBIRU reușește să transforme asta într-un obicei, poate cea mai importantă chestie pe care o construiește nu este astronautul gigant de la intrare sau încă o scenă pe litoral.

Este un motiv în plus să ieși din hotel după plajă.

Articol susținut de NIBIRU