Cum e vremea în weekend. Zile ca de vară în Capitală / Prognoza meteo pe următoarele zile

Sâmbătă și duminică vremea va fi caldă în toată țara, cu zone de instabilitate și furtuni pe arii restrânse. În București temperaturile de vară se mențin.

Prognoza meteo pentru sâmbătă

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali, în Moldova și în nordul Munteniei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2…5 l/mp și izolat de peste 15…20 l/mp) și descărcări electrice, anunță meteorologii.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 40…45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, potrivit Administrației Naționale a Meteorologiei.

Vremea în București – sâmbătă

În Capitală vremea va fi în continuare caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 13…15 grade, potrivit ANM

Duminică: vreme călduroasă în țară

În țară vremea se va menține caldă și duminică. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara la munte, în Muntenia și în nordul Olteniei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2…6 l/mp și izolat de peste 15…20 l/mp) și descărcări electrice.

Noaptea, înnorări și ploi slabe vor fi local în vestul, nordul și centrul țării și doar pe spații mici în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, iar în a doua parte a nopții în vest și nord (viteze de 40…50 km/h), precum și în zona montană înaltă (rafale de 60…80 km/h).



Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, potrivit ANM.

Vremea în București – duminică

Și în Capitală vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 13…15 grade.

Scad temperaturile de luni

În țară valorile termice vor scădea în majoritatea zonelor, mai semnificativ în vestul, nordul și centrul teritoriului. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local în Crișana și izolat în celelalte regiuni, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații mixte.

Pe alocuri vor fi descărcări electrice și cantități de apă de peste 10…15 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 45…60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade în Moldova și 31 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15 grade pe litoral. Izolat va fi ceață.

Un luni ușor mai răcoros în București

Valorile termice vor scădea ușor în București, astfel că temperatura maximă luni va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 10…12 grade.

Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu ploi (cantități de apă de 1…3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40…45 km/h).