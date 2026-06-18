Cum explică Ciprian Ciucu acuzațiile DNA din dosarul în care a fost pus sub control judiciar: „Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu”

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, prim-vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan, a declarat joi că acuzațiile pe care i le aduce Direcția Națională Anticorupție „pică prost, într-un context foarte prost”, într-o perioadă în care are „enorm de mult de lucru la primărie”.

Joi, edilul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar în care procurorii anticorupție îl acuză că a luat mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6.

„Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciprian Ciucu, joi, pe Facebook.

El a fost astăzi la DNA, unde a stat mai bine de două ore.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, a adăugat Ciucu.

„Sper să scap cât mai repede de această tinichea”

Primarul Capitalei a spus că „aceste acuzații pică prost, într-un context prost”.

„Am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această tinichea”, a continuat oficialul.

Ciprian Ciucu susține că nu va „evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii”.

„În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”, a spus el.

„Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Acuzațiile procurorilor

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Mai exact, este vorba despre două dosare. Potrivit procurorilor, cel de la care s-a pornit sunt vizați oameni de afaceri care au încercat să dea mită 100.000 de euro unor funcționari de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ei au dat mită 50.000 de euro, iar în momentul în care au intenționat să dea tranșa a doua de bani au fost prinși în flagrant, în luna aprilie. Mita era dată cu scopul de a finaliza favorabil verificări care îi vizau, făcute de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În acest dosar, au fost arestate două persoane.

Din acest dosar, a fost declanșat, în decembrie 2025, un alt dosar care vizează activitatea lui Ciucu, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6. Trei oameni de afaceri sunt acuzați că i-au dat mită primarului pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în București.

În schimbul autorizației, oamenii de afaceri i-au oferit lui Ciucu servicii de publicitate în perioada campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, acuză DNA.

Cei trei oameni de afaceri au fost plasați și ei sub control judiciar – doi dintre ei pentru dare de mită, iar al treilea pentru complicitate la dare de mită.

Ciucu nu are interdicția de a-și exercita funcția

Procurorii nu i-au interzis să își exercite funcția pe perioada controlului judiciar, însă el și cei trei oameni de afaceri vizați de dosar trebuie să respecte, totuși, o serie de obligații, între care:

să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,

să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

„Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive”, precizează DNA.