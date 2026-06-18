Ciprian Ciucu, plasat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită. Acuzațiile aduse de procurori

Primarul general al Capitalei, prim-vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat de luare de mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6, a anunțat oficial DNA

Ciucu nu are interdicția de a-și exercita funcția, pentru că faptele de care este acuzat ar fi fost comise în calitate de primar al Sectorului 6.

Primarul Capitalei este acuzat de DNA că a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce lui Ciprian Ciucu



Este vorba despre două dosare, iar în cel de la care s-a pornit sunt vizați oameni de afaceri care au încercat să dea mită 100.000 de euro unor funcționari de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ei au dat mită 50.000 de euro, iar în momentul în care au intenționat să dea tranșa a doua de bani au fost prinși în flagrant, în luna aprilie. Mita era dată cu scopul de a finaliza favorabill verificări care îi vizau, făcute de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În acest dosar, au fost arestate două persoane.

Din acest dosar, a fost declanșat, în decembrie 2025, un alt dosar care vizează activitatea primarului Ciucu, în perioada noiembrie-decembrie 2025. Trei oameni de afaceri sunt acuzați că i-au dat mită primarului pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în București.

În schimbul autorizației, oamenii de afaceri i-au oferit lui Ciucu servicii de publicitate în perioada campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

Cei trei oameni de afaceri au fost plasați și ei sub control judiciar – doi dintre ei pentru dare de mită, iar al treilea pentru complicitate la dare de mită.

Ce spune DNA:

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.

În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN.

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”.

Interdicțiile impuse de procurori

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

De asemenea, inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Ciprian Ciucu: Sunt nevinovat

Ciprian Ciucu a fost audiat timp de peste două ore de procurorii anticorupție, iar la ieșirea de la DNA a spus că este nevinovat și că contestă acuzațiile aduse.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc, le contest”, a declarat Ciucu.

El a precizat că nu intenționează să demisioneze de la Primăria Capitalei.

„Știu că de acum înainte o să am, un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt (…). Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație voi colabora cu organele de cercetare penală”, a mai declarat liberalul.

Ciprian Ciucu a fost primarul Sectorului 6 din octombrie 2020, iar în vara anului 2024 a fost reales pentru un al doilea mandat, însă a renunțat la funcție în decembrie 2025, după victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei.

În prezent, Primăria Sectorului 6 este condusă de un alt liberal, Paul Moldovan, ca interimar. Acesta a fost viceprimar între decembrie 2024 și decembrie 2025, iar în perioada februarie 2020 – decembrie 2024 fusese administrator public al sectorului.

Ciprian Ciucu este prim-vicepreședinte PNL și face parte din grupul liberalilor care îl susțin pe actualul președinte al partidului, premierul demis Ilie Bolojan.

Duminică, PNL are un congres extraordinar convocat de Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan i-a încredințat liberalului Adrian Veștea mandatul de formare a noului Guvern, fără a consulta partidul. Decizia luată de șeful statului a fost contestată de Bolojan și Ciucu.