Cum explică Ilie Bolojan convocarea Congresului Extraordinar al PNL: „Situația o impune”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri seară că a propus organizarea unui Congres Extraordinar deoarece direcția partidului trebuie clarificată după ultimele evenimente de pe scena politică.

În mesajul postat pe Facebook, Ilie Bolojan a spus că PNL „are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc”.

„De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a adăugat Bolojan.

Direcția partidului, spune liderul PNL, trebuie clarificată.

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”, a conchis Ilie Bolojan.

Liderii PNL au decis astăzi, la propunerea lui Ilie Bolojan, să organizeze un Congres extraordinar duminică, 21 iunie. Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului.

Evenimentul are loc în contextul în care Adrian Veștea a respins apelul conducerii PNL de a-și depune mandatul de premier desemnat, pe care președintele Nicușor Dan i l-a încredințat fără consultări cu partidul.

La această oră Guvernul Veștea nu are voturile necesare pentru a trece de Parlament, conform unor surse politice concordante.