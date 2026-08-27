Cum explică șeful CNSAS că în cazul generalului Pahonțu „aceste verificări sunt încă în derulare”, după 18 ani / Ce s-a întâmplat în iulie 2026

Siteul de investigații Snoop a solicitat la finalul lui iunie 2026 către CNSAS date despre situația șefului SPP Lucian Pahonțu. Constantin Buchet, șeful CNSAS, a răspuns în scris că, după ce șeful SPP n-a depus declarația pe propria răspundere în 2008, instituția sa nu a putut face cercetare „din oficiu”. Dar o persoană fizică a depus o cerere de verificare. Atunci, CNSAS a început să cerceteze chiar în 2008. A cerut documente pentru verificarea generalului Pahonțu și în iulie 2026, după ce începuse să ceară acte în aprilie 2010.

„Procedurile de verificare sunt complexe, cronofage și multiple”, susține șeful CNSAS Constantin Buchet.

CNSAS a spus, întrebată în iulie de Snoop, că, potrivit legii, următorii șefi de servicii secrete trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere:

„Directorul și adjuncții acestuia în cadrul Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și șeful și adjunctul acestuia în cadrul structurilor județene ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale”. Unde depun? „La șeful instituției din care fac parte aceștia”, spune CNSAS.

Numit în 2005 ca șef al SPP, Lucian Pahonțu trebuia să depună în 2008, momentul apariției legii, declarația care să ateste că nu a încălcat drepturile omului și nu a făcut poliție politică. Pahonțu nu a depus declarația, susține șeful CNSAS.

Din acel moment, a început următoarea derulare de evenimente:

„Momentan aceste verificări sunt încă în derulare, potrivit normelor legale în vigoare”

Snoop a întrebat la finalul lui iunie 2026 ce verificări a făcut CNSAS în cazul generalului Lucian Pahonțu.

La începutul lui iulie a venit acest răspuns de la CNSAS, care spune că a început să-l verifice în 2008 pe șeful SPP, dar nu din oficiu (pentru că Pahonțu nu depusese declarația cerută de lege), ci la solicitarea unei persoane fizice.

„Vă informăm că pe numele domnului Lucian-Silvan PAHONȚU – Director al Serviciului de Protecție și Pază a fost inițiată procedura de verificare la o altă cerere, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. h) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare.

Momentan aceste verificări sunt încă în derulare, potrivit normelor legale în vigoare.

Totodată, facem precizarea că investigațiile noastre presupun căutări atât în arhiva C.N.S.A.S., cât și la foștii deținători de fond arhivistic: Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Arhivele Militare Naționale Române și Ministerul de Interne.

În aceste condiții, interogările sunt multiple și complexe. Însă, vă asigurăm că, la finalizarea verificărilor, veți fi informată de îndată asupra rezultatului”.

„Procedurile de verificare sunt complexe, cronofage și multiple”

Snoop a revenit cu întrebări, ca să înțeleagă mai bine de ce verificările durează de 18 ani. La finalul lui iulie a venit un nou răspuns de la CNSAS:

„Primele adrese de verificare la foștii deținători fiind generate la momentul 08.04.2010, iar ultimele din această categorie pe 09.07.2026”. Foștii deținători sunt: Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Arhivele Militare Naționale Române.

Ca explicație pentru faptul că, de 18 ani, CNSAS nu a terminat verificările, Buchet spune: „Accentuăm, de asemenea, că procedurile de verificare și de identificare a documentelor, pentru cea mai mare parte a cazurilor în derulare, sunt complexe, cronofage și multiple, putând fi extinse și către alți potențiali deținători de fond arhivistic generat de fosta poliție politică a regimului materialist-comunist. Rămâne valabilă și de natură certă asigurarea că veți fi informată despre forma concretă a rezultatului final de îndată ce procedura în speță se va fi încheiat”.

Mesajul conține, din nou ideea că cercetările continuă. „Aceste verificări sunt încă în derulare, potrivit normelor legale în vigoare”, a răspuns Constantin Buchet, șeful CNSAS, despre cazul generalului Lucian Pahonțu.

Citește integral investigația pe Snoop.ro.