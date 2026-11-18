Companiile de tehnologie plătesc oameni reali ca să testeze și să evalueze sistemele de inteligență artificială. Pentru un bărbat din Illinois, această activitate a devenit o a doua sursă de venit.

Ethan Quinn are 36 de ani, locuiește în statul american Illinois și lucrează cu normă întreagă ca manager de proiect în organizarea de evenimente. În afara orelor de program, el testează sisteme de inteligență artificială și spune că este plătit pentru asta.

„Am făcut aproximativ 14.000 de dolari pe Prolific (n.r. un site folosit de universități și companii tech pentru studii online) în ultimii cinci ani”, a declarat el pentru Business Insider. Americanul spune că în tot acest timp a completat peste 6.700 de studii și sondaje.

El spune că a început cu doar câteva chestionare pe lună, dar a observat rapid că sarcinile legate de AI sunt plătite mult mai bine decât sondajele obișnuite.

„Din experiența mea, sondajele AI plătesc mai mult decât studiile academice tradiționale, dar necesită mai mult timp și concentrare, cam 20 până la 40 de minute pentru fiecare”, explică Ethan Quinn.

Americanul are o pregătire în producție tehnică și design de lumini, domeniu despre care spune că îl ajută să observe rapid greșelile din imaginile și clipurile video generate de AI.

Quinn mai spune că sumele nu sunt fixe și depind de cât timp liber are într-o lună.

„Suma pe care o fac variază. Într-o lună bună, când pot face multe sondaje, câștig între 300 și 800 de dolari. Dacă aș avea o lună în care jobul meu principal nu mi-ar cere atât de multă atenție, cred că aș putea trece de 1.000 de dolari”, susține el.

Bărbatul a mai declarat că banii câștigați ca „antrenor AI” sunt puși deoparte pentru vacanțe și pasiuni.

Deși pare un câștig relativ simplu, Ethan Quinn avertizează că „această muncă nu este pentru oricine”: „Știu mulți oameni cu joburi solicitante care preferă să se uite la un film sau să se joace pe calculator seara, ca să se relaxeze. Sincer, în unele zile exact de asta am și eu nevoie”.

„Cel mai important este să tratezi aceste evaluări AI cu același efort și aceeași atenție la detalii pe care le-ai pune în cariera ta. Efortul superficial se observă imediat”, a adăugat el.