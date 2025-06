Cum funcționează AI-ul care anticipează toate nevoile tale pe telefon: One UI 8

Foto: One UI8

Într-o lume în care fiecare aplicație vrea să fie „AI-powered”, Samsung trece de la buzzword la realitate și lansează One UI 8, o platformă software care face mai mult decât să-ți spună ora și vremea. Este un upgrade major care marchează începutul unei noi generații de software de telefon. Și nu oricum: debutul e în stil mare, pe cele mai fresh dispozitive foldable Galaxy.

Ce înseamnă asta, mai exact? One UI 8 e genul de interfață care îți transformă telefonul într-un soi departener AI, dar fără să-l simți ca pe ceva invaziv. Se bazează pe un agent AI multimodal, adică înțelege simultan ce vezi, ce scrii, ce asculți și ce faci, ca să-ți dea fix informația de care ai nevoie, când ai nevoie. De exemplu, dacă te uiți după bilete de avion, Now brief îți poate sugera să setezi un reminder pentru check-in sau îți aduce din trecut oferta salvată pe care o uitasei într-un tab închis acum trei zile.

Aceste funcții vin în tandem cu un user experience care se adaptează la formatul telefonului tău, fie că ești pe un foldable deschis pe jumătate într-o ședință sau doar îți citești mailurile în metrou. E o experiență fluidă, gândită pentru oameni care folosesc telefonul ca pe un birou portabil.

One UI 8 este și prima interfață personalizată construită pe Android 16, iar acest lucru e posibil datorită unei colaborări directe și transparente între Samsung și Google. Practic, cele două echipe și-au împărtășit în timp real system designurile și feedback-ul ca să livreze rapid o platformă optimizată și stabilă. Iar rezultatul se vede: o interfață curată, fără laguri, care se mulează pe nevoile tale și învață din obiceiurile tale.

Dar poate cea mai importantă promisiune a One UI 8 este asta: confidențialitatea ta rămâne intactă. Samsung Knox Vault izolează datele sensibile și le protejează cu un procesor dedicat. Mai mult, poți alege ca AI-ul să ruleze exclusiv local, fără ca datele tale să fie trimise în cloud. Într-o eră în care confidențialitatea e la fel de prețioasă ca bateria atunci când mai ai doar 1%, e genul de detaliu care contează.

Pe lângă AI-ul cu fler de asistent personal, One UI 8 mai aduce câteva jucării noi. Quick Share a fost upgradată, astfel încât să poți trimite clipuri și poze instant, direct din panoul Quick Settings. Auracast, o tehnologie audio bazată pe Bluetooth LE, îți permite să difuzezi același flux audio către mai multe dispozitive simultan, perfect pentru momentele în care toată gașca vrea să asculte același playlist, fără cabluri sau aplicații separate. În final poți organiza un party de silent disco direct de pe telefon.

Un plus binevenit este și integrarea suportului tehnic prin QR și NFC direct în Samsung Account. Asta înseamnă că, atunci când mergi la un service, nu mai trebuie să completezi formulare plictisitoare, ci doar faci un simplu scan și gata, totul e conectat la contul tău.

Versiunea beta a One UI 8 e deja disponibilă pentru utilizatorii Galaxy S25, S25+ și S25 Ultra din SUA, Germania, Coreea de Sud și UK. Dar valul se va extinde rapid, iar până la finalul verii e de așteptat ca tot mai multe dispozitive Galaxy să intre în noua eră a AI-ului mobil.

Samsung nu doar că introduce o actualizare de interfață, ci setează un nou standard: AI personalizat, interfață care se adaptează la tine, securitatea ridicatăși o experiență mobilă fără fricțiuni. Viitorul Galaxy AI nu e doar hype, e aici și-l poți testa deja dacă te înscrii în programul beta prin aplicația Samsung Members.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung