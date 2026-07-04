Cum îl felicită Putin pe Trump de Ziua Americii: SUA și Rusia, puteri nucleare, care au eliberat omenirea de nazism și au construit ordinea mondială modernă

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat sâmbătă pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei SUA.

„Semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul naţiunii (americane – n.r.), dar a devenit şi o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiţionat pe coloniştii americani în lupta lor pentru eliberarea de sub dominaţia britanică”, se arată în mesajul de felicitare al preşedintelui rus publicat pe site-ul Kremlinului, potrivit Agerpres.

Putin a subliniat istoria comună a relaţiilor dintre cele două ţări şi a profitat de ocazie pentru a-şi prezenta ţara drept o putere globală, ţinând cont de faptul că ambele sunt „puteri nucleare” şi „au responsabilitatea esenţială de a garanta securitatea şi stabilitatea la scară globală”.

Şeful statului rus nu a menţionat Războiul Rece, ci mai degrabă momentul în care Rusia şi SUA au fost „aliaţi în două războaie mondiale” şi „împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului”, precum şi „rolul lor vital ulterior în construirea temeliilor ordinii mondiale moderne”.

Putin şi-a exprimat încrederea în stabilirea unor relaţii constructive, echitabile şi reciproc avantajoase între Moscova şi Washington.

„Îţi doresc ţie, Donald, şi celor dragi sănătate, bunăstare şi succes, fericire şi prosperitate tuturor cetăţenilor americani”, a adăugat preşedintele rus, ale cărui relaţii cu omologul său american s-au răcit de la întâlnirea lor din Alaska, în urmă cu aproape un an.