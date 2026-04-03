Cum încearcă Iranul să arate că „nu este intimidat de atacuri” și că „rămâne în control”

Președintele și ministrul de externe din Iran au fost în ultimele zile printre sutele de manifestanți care au ieșit pe străzile Teheranului să își exprime susținerea pentru regim. Marți, televiziunea de stat a difuzat imagini cu Masoud Pezeshkian și Abbas Araghchi discutând și făcând selfie-uri cu susținătorii adunați în spații publice, potrivit Reuters.

O sursă apropiată regimului de la Teheran a spus că astfel de apariții publice sunt menite să arate că Republica Islamică este „neclintită de lovituri și că rămâne în control și vigilentă” pe măsură ce războiul continuă.

O sursă iraniană de rang înalt a spus că prezența oficialilor în spațiul public demonstrează că regimul „nu este intimidat de uciderea țintită a figurilor iraniene de top de către Israel”.

Un efort calculat al conducerii iraniene

Surse din interior și analiști spun că aceste apariții fac parte dintr-un efort calculat al conducerii teocratice de la Teheran de a proiecta reziliență și autoritate în ciuda atacurilor lansate de Statele Unite și Israel.

Omid Memarian, analist la DAWN, think-tank cu sediul la Washington, a explicat că episoadele de acest gen reflectă o strategie stratificată, menită inclusiv să mențină moralul susținătorilor principali într-un moment de presiune acută.

„Sistemul se bazează într-o mare măsură pe această bază; dacă susținătorii săi se retrag din spațiul public, capacitatea sa de a proiecta control și autoritate slăbește semnificativ”, a spus Memarian.

🇮🇷|| Iran's President Masoud Pezeshkian and foreign minister Aragchi joined Iranians at a pro-government street gathering in Tehran last night. pic.twitter.com/WT3kvyr3oB — Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) April 1, 2026

Vorbind cu televiziunea de stat, unii dintre oamenii din mulțime își exprimă loialitatea neclintită față de conducerea Iranului, în timp ce alții critică bombardamentele care le vizează țara. În alte cazuri este vorba despre mize proprii – sunt angajați ai guvernului, studenți sau fac parte din alte categorii sociale care depind de actualul sistem.

Hadi Ghaemi, șeful Centrului pentru Drepturile Omului în Iran, organizație nonprofit cu sediul la New York, a declarat că sistemul folosește astfel de mulțimi loiale ca scuturi umane pentru a crește costul oricăror tentative de asasinat.

„Fiind în mijlocul unor mulțimi mari, au protecții care ar face ca atacurile israeliano-americane împotriva lor să fie foarte sângeroase și ar genera simpatie la nivel mondial”, a afirmat el.

Noul lider suprem nu a fost văzut în public deocamdată

Spre deosebire de președintele Pezeshkian și ministrul Araghchi, Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de când a fost declarat lider suprem al Iranului, succedându-l în funcție pe tatăl său, Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat în 28 februarie de Statele Unite și Israel.

Mojtaba Khamenei a preluat poziția în 8 martie, iar de atunci prezența sa publică s-a rezumat la o serie de mesaje care i-au fost atribuite de presa de stat.

Marți, ambasadorul Moscovei la Teheran a respins speculațiile potrivit cărora Khamenei s-ar afla în Rusia.

„Așa cum conducerea iraniană a afirmat în repetate rânduri, noul lider este în Iran, însă, din motive evidente, evită să apară în public”, a declarat ambasadorul Alexei Dedov, citat de Reuters și The Times of Israel.