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Actualitate

Cum încearcă oamenii dintr-un sat din Botoșani să salveze o școală construită în vremea lui Spiru Haret

Adelina Mărăcine
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O arhitectă întoarsă acasă, în satul natal, a mobilizat comunitatea pentru salvarea unei școli construite în urmă cu mai bine de un secol, prin programul lui Spiru Haret. HotNews a vorbit cu tânăra de 26 de ani pentru a vedea ce a motivat-o să se dedice acestui proiect.

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În curtea fostei școli din satul Lișna, din comuna Suharău, județul Botoșani, s-au adunat localnici, voluntari și artiști din zonă, potrivit unor imagini publicate de organizația non-guvernamentală „Ambulanța pentru Monumente – Moldova Nord” la final de iulie. Pe mese întinse în aer liber erau sarmale, cozonaci și prăjituri pregătite de oameni din sat, iar pe scenă au urcat interpreți care au acceptat să cânte gratuit.