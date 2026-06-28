Cum încearcă Roma să-și protejeze vârstnicii în timpul caniculei: „Dacă mi se face rău, cineva vine să mă ajute”

O femeie în vârstă își umple o sticlă reutilizabilă de la o cișmea publică, în timpul unui episod de caniculă, la Florența, în regiunea Toscana, Italia, 23 iunie 2026. Foto: Nguyen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rămasă singură după moartea soțului, în 2023, și a pisicii sale, un an mai târziu, italianca Dina Gazzella, în vârstă de 85 de ani, nu mai are pe nimeni acasă. Totuși, datorită tehnologiei, nu este complet singură. O echipă de asistenți sociali îi monitorizează de la distanță starea de sănătate prin intermediul unei brățări electronice care îi urmărește ritmul cardiac, somnul și îi permite să ceară ajutor în caz de urgență, arată Reuters.

Dispozitivul face parte dintr-un program de sprijin pentru vârstnici, în valoare de 400 de milioane de euro, lansat anul trecut de Primăria Romei cu fonduri europene din programul de redresare post-COVID. În prezent, aproximativ 700 de persoane beneficiază de acest sistem. Autoritățile locale îl consideră un instrument important de prevenție, mai ales în contextul valului de căldură extremă care afectează Europa și care a împins temperaturile din Roma spre 40 de grade Celsius.

„Brățara este esențială pentru persoanele în vârstă în această perioadă caniculară. Le scade tensiunea arterială, pulsul este mai mic decât în mod normal și suportă foarte greu căldura”, a explicat psihologul clinician Piera Pomente.

Brățara din plastic negru, purtată asemenea unui ceas, este dotată cu senzori de mișcare care pot detecta căderile accidentale și urmăresc permanent deplasările utilizatorului, atât în locuință, cât și în afara acesteia.

„Dacă mi se face rău, această brățară îmi poate salva viața”, a declarat Gazzella pentru Reuters.

„M-au convins să o port pentru că mi-au spus că este necesară. Sunt singură acasă și, dacă mi se întâmplă ceva sau cad, nu are cine să mă ridice. În schimb, aceasta emite un semnal și cineva vine să mă ajute”, spune femeia.

Psihologul Piera Pomente coordonează centrul de asistență al programului, care funcționează într-o farmacie locală. Ea și echipa sa procesează cererile de înscriere și monitorizează, de pe calculator, datele transmise de brățările beneficiarilor.

Dispozitivul este oferit gratuit, însă unii vârstnici au renunțat din cauza preocupărilor legate de confidențialitate. Din cei aproximativ 70 de oameni care s-au înscris inițial prin intermediul farmaciei, doar în jur de 45 au rămas în program.

„Nu îi supraveghem cu camere video în case”, subliniază Pomente.

Echipa lucrează de luni până vineri, între orele 8:30 și 19:00. În weekend și pe timpul nopții, alertele generate de brățări sunt transmise rudelor printr-o aplicație mobilă.

În ultimul an au existat două situații de urgență: un bărbat care a căzut pe stradă și altul care a alunecat din scaunul cu rotile în propria locuință. În ambele cazuri, familia a fost alertată și a intervenit rapid.

În restul timpului, rolul echipei este adesea unul de sprijin emoțional.

Ca parte a serviciului oferit de municipalitate, asistenții sociali îi sună zilnic pe beneficiari pentru a verifica dacă și-au luat medicamentele, dacă fac față temperaturilor ridicate sau pur și simplu pentru a le ține companie atunci când se simt singuri.

„Încercăm să îi ajutăm să vorbească despre ziua lor, despre emoțiile lor și despre cum suportă această perioadă de căldură excesivă”, spune Pomente.