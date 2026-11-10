Cum își pregătesc profesorii abuzatori victimele. 5 semne de manipulare pe care elevii și studenții trebuie să le recunoască

Trei cazuri care arată cât de greu poate fi să recunoști un abuz atunci când persoana de care ar trebui să te ferești este chiar profesorul tău.

Anul acesta, un profesor de geografie din Bacău a fost arestat pentru că a violat o elevă, căreia îi trimitea mesaje de dragoste și materiale pornografice. La Cernavodă, un alt profesor a fost acuzat de viol asupra unei minore, după ce, potrivit procurorilor, ar fi creat o relație de dependență afectivă cu aceasta. La Iași, șapte studente l-au acuzat pe lectorul universitar Alexandru Toader că ar fi profitat de dificultățile lor la examene pentru a le chema la întâlniri private.

„Să nu vorbești cu necunoscuți”, „Să nu accepți invitații suspecte”, „Să pleci dacă te simți în pericol”. Sunt avertismente pe care părinții le repetă copiilor, cu convingerea că astfel îi pot proteja. Dar ce se întâmplă când adultul care depășește limitele este un profesor? Când de el depinde promovarea unui examen sau când copilul are încredere în el și nu își dă seama că apropierea a devenit nepotrivită?

Mesaje intime, dependență emoțională, presiuni legate de examene: cazurile din Bacău, Cernavodă și Iași arată că abuzul poate veni și de la omul aflat la catedră. De aceea, elevii și studenții trebuie să recunoască semnalele de alarmă, să știe că pot refuza solicitările nepotrivite și pot cere ajutor indiferent cine este adultul implicat, ce funcție are sau cât de respectat este.

5 semne că un profesor depășește limitele relației cu elevii sau studenții

Uneori, abuzul sexual este precedat de o apropiere treptată: adultul câștigă încrederea elevului, îi acordă atenție specială, îi oferă favoruri și încearcă să creeze o relație pe care o poate controla. Atunci când urmărește exploatarea sexuală a unui minor, acest proces este numit grooming.

Psiholoaga Mihaela Dinu de la Salvați Copiii a explicat cum câștigă agresorii încrederea minorilor, prezentându-se drept protectori, pentru ca apoi să folosească frica și amenințările pentru a-i controla.

„Manipulatorul emoțional subminează încrederea în propria judecată a victimei. Acesta cunoaște bine psihologia copilului și adolescentului. Se apropie de copii, de fete în general, le câștigă încrederea și este atât de convingător încât determină victimele să se îndoiască de propria judecată.

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