Cum își protejează școlile unui oraș din Estonia elevii de teama dronelor. „În lumea în care trăim acum, trebuie făcute pregătiri”

Școlile din Tartu, Estonia, pregătesc spații special amenajate și pun folie de siguranță la ferestre pe fondul îngrijorărilor legate de drone, având în vedere proximitatea frontierei cu Rusia și războiul din Ucraina, potrivit Reuters.

În această primăvară, în spațiul aerian eston au intrat adesea drone ucrainene rătăcite, care purtau bombe pentru a ataca ținte din Rusia, dar care au fost deviate de la traseu. Kievul a pus incidentele pe seama bruiajului electronic rusesc.

În iunie, școlilor din Tartu, localitate aflată la 45 de kilometri de frontiera cu Rusia, li s-a transmis să își trimită elevii în adăposturi din cauza unei drone care venea dinspre graniță.

„Nu știam ce să facem pentru că nu eram pregătiți. De fapt, ne era destul de frică și nouă”, a declarat directoarea școlii secundare Kivilinna din Tartu, Karin Lukk.

Directoarea spune că elevii nu s-au dus spre adăposturi pentru că nu primiseră instruire în acest sens și nu existau oricum spații special destinate pentru copii.

Astfel, în această vacanță de vară, unitățile de învățământ din oraș pregătesc spații pentru ca elevii să se poată ascunde în cazul în unui nou pericol de acest gen, de exemplu, în sălile de sport sau chiar în bazinele de înot.

Exerciții și folii de siguranță pe ferestrele spațiilor special amenajate

Karin Lukk a mai spus că, în Ucraina, au murit mai mulți oameni din cauza geamurilor sparte de explozii decât din cauza exploziilor în sine. În aceste condiții, în Tartu se pun folii de siguranță pe ferestrele adăposturilor desemnate pentru a-i proteja pe copii de cioburi în cazul în care o dronă explodează în apropiere.

Școala lui Lukk planifică, de asemenea, exerciții pentru a-i învăța pe copii cum să reacționeze la o alertă de dronă. În plus, va pune jocuri și cărți în subsol pentru ca aceștia să se poată distra cât timp se ascund.

„Cred că, în lumea în care trăim acum, trebuie făcute pregătiri”, a declarat Airin Treiman Kiveste, mama unei eleve în vârstă de 11 ani, care consideră că, astfel, „este mai ușor și pentru copii”.

Cele 30 de școli și 38 de grădinițe din Tartu sunt în curs de securizare, iar către clădirile rezidențiale sunt distribuite generatoare pentru ca oamenii să poată avea căldură în timpul iernii în eventualitatea unor pene de curent, a declarat viceprimarul Martin Bek pentru Reuters.

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