Cum îți dictează canapeaua tot livingul: experimentul făcut într-un showroom cu peste 130 de modele

Când intri într-un magazin de mobilă ca să-ți alegi o canapea, alegerea pare simplă. Te uiți la culoare, la material, la dimensiune, poate te așezi două minute și încerci să-ți imaginezi cum ar arăta acasă. Dar canapeaua are un efect mult mai mare decât pare la prima vedere în amenajarea ta. Ea decide unde se strânge familia, cum circuli prin cameră, ce fel de măsuță mai încape, dacă televizorul rămâne centrul livingului sau dacă zona de relaxare devine mai importantă. Practic îți dictează toată viața de acasă.

De aceea, am făcut un experiment în showroom-ul XXXLutz din Militari, unde au peste 130 de modele, ca să explorăm cât de mult se schimbă o cameră atunci când schimbi canapeaua. Același cadru, aceeași poziție, același om așezat în același fel, dar de fiecare dată o altă canapea sub el. În câteva secunde, livingul nostru imaginar se modifică. Uneori pare mai generos, alteori mai intim. Uneori devine loc de văzut film, alteori loc de musafiri, alteori cameră de oaspeți pregătită dintr-o singură mișcare.

1. Canapeaua statement

Canapeaua mare, cu volum și prezență vizuală, schimbă imediat centrul de greutate al camerei. Un astfel de model nu stă cuminte într-un colț și nu încearcă să treacă neobservat. Atrage privirea, ocupă spațiul cu intenție și obligă restul amenajării să țină pasul cu ea. În jurul ei alegi covorul, măsuța, corpurile de iluminat, pernele decorative și chiar distanța față de televizor. Este varianta pentru livingurile mari în care confortul trebuie să se vadă din prima.

2. Canapeaua compactă

Canapeaua compactă funcționează altfel. Ea nu încearcă să domine camera, ci să-i lase loc să respire. Într-un apartament cu living mic sau într-un open space în care zona de zi trebuie să împartă spațiul cu masa, bucătăria sau biroul de acasă, proporțiile devin esențiale. Un model mai aerisit poate face camera să pară mai mare, pentru că lasă podeaua vizibilă, păstrează traseul libere și nu înghesuie restul pieselor de mobilier. Aici confortul vine din echilibru, nu din dimensiune.

Articol susținut de XXXLutz