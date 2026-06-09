Și noul Xbox transparent.

The Fix

Producătorii de smartphone-uri fac telefoanele cu setările de cameră configurate pe un mod standard, gândit să consume puțin spațiu și să funcționeze acceptabil în orice condiții, fără, însă, să exceleze în vreuna. Telefoanele de azi (fie că vorbim de iPhone sau de un Android de buget mediu) au senzori incredibil de puternici, dar care sunt mânați de un software destul de leneș din fabrică.

În continuare, am selectat 5 setări importante, adesea ascunse prin tot felul de meniuri, care vor schimba calitatea fotografiilor tale. Partea bună e că le setezi o singură dată și viața ta devine mai ușoară pentru totdeauna.

Activează Grid Lines pentru regula treimilor

Cel mai simplu truc din fotografia profesională este „Regula Treimilor”.

Ce face: Împarte ecranul în 9 dreptunghiuri egale prin două linii orizontale și două verticale. Tot ce trebuie să faci este să plasezi subiectul pozei (o persoană, o clădire, un copac etc) la intersecția acestor linii, nu în centrul perfect al imaginii. Te ajută și să ții linia orizontului perfect dreaptă la mare sau la munte.

Împarte ecranul în 9 dreptunghiuri egale prin două linii orizontale și două verticale. Tot ce trebuie să faci este să plasezi subiectul pozei (o persoană, o clădire, un copac etc) la intersecția acestor linii, nu în centrul perfect al imaginii. Te ajută și să ții linia orizontului perfect dreaptă la mare sau la munte. Cum o activezi: Pe iPhone: Mergi în Setări -> Cameră și activează setarea Grilă (Grid) . Pe Android: Deschide aplicația Cameră -> Setări și caută Linii ghidare / Grilă (Grid lines) .



Dacă folosești un iPhone, caută în același meniu și opțiunea Nivel (Level). Îți va afișa o linie fină în centrul ecranului care îți spune exact când ții telefonul strâmb.

Reglează luminozitatea

Pe majoritatea telefoanelor, când atingi subiectul pe ecran, apare un mic slider de expunere (soarele acela vertical sau orizontal). Majoritatea oamenilor îl lasă pe automat, dar nu e cea mai bună idee.

Dacă lași telefonul să decidă singur expunerea, nu va nimeri mereu proporțiile bune: luminează prea mult zonele întunecate sau, invers, întunecă excesiv cadrele cu cer sau lumină puternică. Rezultatul e o poză plată, fără profunzime, în care fie fața e prea arsă, fie fundalul devine prea întunecat. În realitate, camera nu înțelege ce vrei să evidențiezi.

Merită să reglezi ușor luminozitatea înainte de fiecare cadru: mai jos dacă vrei un look mai cinematic sau să păstrezi detalii în lumină puternică, mai sus dacă subiectul e în umbră. În timp vei înțelege mult mai bine cu funcționează și îți vor ieși poze din ce în ce mai bune.

Blochează focusul și expunerea (AE/AF Lock)

Un alt truc foarte util este blocarea focusului și expunerii (AE/AF Lock). Practic, în loc să lași telefonul să refacă focusul și luminozitatea de fiecare dată când miști puțin cadrul, îi spui să păstreze aceleași setări pentru imagine. Nu e ideal ca ecranul să pâlpâie și să schimbe luminozitatea chiar în secunda în care voiai să apeși pe buton.

Pe majoritatea telefoanelor, asta se face simplu: atingi și ții apăsat pe subiectul principal până apare confirmarea de „AE/AF Lock”.

Setarea asta te ajută pentru că, în mod normal, camera încearcă să se adapteze continuu: dacă apare o zonă mai luminoasă în cadru, imaginea se întunecă automat; dacă te miști puțin, focusul se schimbă. Rezultatul sunt poze inconsistente, în care subiectul nu mai arată la fel de clar sau expunerea se schimbă fix în momentul nepotrivit.

E foarte util mai ales pentru portrete, fotografii de mâncare sau cadre în lumină mai dificilă.

Activează HDR-ul automat

HDR (High Dynamic Range) salvează fotografiile făcute în condiții de lumină contrastantă: de exemplu, când faci o poză din casă spre exterior, iar geamul este extrem de luminos, în timp ce camera e întunecată. HDR face rapid 3-4 poze la expuneri diferite și le combină într-una singură, perfectă.

Pe majoritatea telefoanelor există opțiunea de „Auto HDR” sau „HDR automat” în setările camerei sau chiar în interfața rapidă. Ideal este să îl lași pe automat, nu pe „off” sau „on permanent”, pentru că telefonul știe destul de bine când scena are nevoie de HDR, de exemplu la apusuri sau cadre cu contrast mare între subiect și fundal.

Dezactivează live photo

Un alt lucru pe care mulți îl lasă activ fără să își dea seama este funcția „Live Photo” (sau echivalentul ei pe Android, la Samsung există „Motion photo” de exemplu). În teorie, ea înregistrează câteva secunde înainte și după momentul în care faci poza, ca să poți alege ulterior cadrul perfect sau să creezi mici gif-uri/clipuri. În practică, pentru majoritatea utilizatorilor, devine doar o setare uitată care consumă spațiu și complică inutil galeria.

În loc de un cadru clar, fix, ai un fișier care capturează mișcare și micro-tremur inevitabil. Ține Live Photo dezactivat în mod implicit și activează-l doar când chiar vrei să extragi un cadru sau să faci un mic edit video.

Bonus: curăță camera

Ai fi cu adevărat surprins să afli cât de multe poze ratate (încețoșate, spălăcite sau în care luminile stradale lasă dâre ciudate pe ecran) nu au absolut nicio legătură cu performanța telefonului. Smartphone-ul nostru își petrece viața în buzunare pline de scame, în genți sau pe mese și este atins constant. Asta aduce o peliculă fină de grăsime și amprente pe sticla camerei, care distruge instantaneu contrastul și claritatea oricărui cadru.

Înainte de a face poze, șterge rapid lentila cu un colț de tricou din bumbac sau o lavetă din microfibră. Îți ia doar două secunde dar o să aducă o schimbare mai vizibilă decât ai crede.

Mai departe, rubricile „The Bigger Picture” și „One last thing” sunt disponibile doar membrilor HotNews Premium.

The Bigger Picture

Avem la dispoziție, aproape permanent, cea mai bună cameră pe care am avut-o vreodată în buzunar. Nu doar mai bună decât orice aparat compact de acum 10-15 ani, ci suficient de bună încât să documenteze aproape orice moment din viață la o calitate excelentă.

Desigur, nu e nimic greșit în a documenta. Fotografia și video-ul sunt forme de memorie externă, iar telefoanele au democratizat complet accesul la ele. Faptul că putem păstra instantanee din viață, de la lucruri banale la evenimente importante, este o schimbare culturală majoră și, în multe feluri, pozitivă.

Însă în vacanțe, la concerte, la evenimente, primul reflex a devenit să scoatem telefonul. Nu cred că îmi mai amintesc vreun concert la care imaginea dominantă să nu fie o mare de telefoane ridicate, toate înregistrând același moment. E destul de trist. Camera nu mai este un instrument de memorare, ci unul de intermediere între noi și experiență. Te bucuri de piesa preferată a artistului favorit prin filtrul telefonului cu care înregistrezi.

E o formă de disonanță ciudată. Corpul participă, dar atenția e filtrată prin interfața camerei. Iar după eveniment, de multe ori, nu ne mai întoarcem la acele înregistrări. Rămân într-o galerie infinită, printre alte sute de clipuri similare și își pierd rapid valoarea emoțională pe care o aveau în momentul în care le-am filmat.

Sunt departe de a fi un doomer când vine vorba de tehnologie. Cred că viața noastră e mai bună cu tehnologia în ea. Nu cred că soluția realistă este să nu mai fotografiem sau să nu mai filmăm. Ar fi artificial și, până la urmă, inutil într-o lume în care aceste instrumente fac parte din modul în care ne raportăm la realitate. Poate reușim, totuși, să recâștigăm un minim de intenționalitate. Să ne întrebăm, măcar uneori, dacă chiar e cazul să pozăm fiecare străduță din Roma sau putem face mai puține poze.

În ultimul an am început să iau în vacanțe o cameră pe film. Am luat-o pentru că în continuare mi se pare că pozele pe film arată cel mai bine. Însă camera mi-a adus și o limitare deliberată.

Diferența e imediată: nu mai pot face 50 de cadre din același unghi și nu mai verific imediat rezultatul. Am 36 de poze disponibile și alea sunt toate. Îmi aleg mai bine momentele, stau mai liniștit și chiar mă bucur de locurile în care merg fără să scot telefonul pentru a poza chiar tot.

Nu spun că ar trebui să renunțăm la smartphone-uri sau să romantizăm limitările tehnice de dragul lor. Dar cred că astfel de instrumente, precum camerele pe film, pot funcționa ca un fel de corecție la reflexul de supra-documentare. O pauză de la ideea că totul trebuie capturat, procesat și arhivat instant.

One last thing

Microsoft va lansa în noiembrie o ediție specială a consolei Xbox Series X pentru a marca 25 de ani de Xbox, cu un design inspirat de primul model al consolei.

Pe miercuri,

Vlad