Cum mi-am adus un pic de echilibru în viață cu un Samsung Galaxy Watch8

Am testat Samsung Galaxy Watch8 timp de o săptămână, fără laborator, fără sală și fără ieșit la alergat. Doar eu, apartamentul meu, un city break la Vaslui cu munca și o plimbare prin dealurile Buzăului prin sezonul rece care abia începe. Ce am vrut să aflu? Dacă un ceas inteligent chiar poate deveni partenerul tău de viață sănătoasă sau doar o altă notificare care-ți spune că n-ai făcut destui pași, chiar și când nu ești pasionat de alergat (că nu mi-ar face față genunchii, din păcate).

În teorie, ar trebui să fim cu toții mai atenți ca niciodată la somn, stres, mișcare și respirație. În practică, le ignorăm până când ne prăbușim pe canapea cu telefonul în mână și o cafea rece pe masă. Și știm toți că perioada asta de dinainte de decembrie e cea mai stresantă, că alergăm toți să ne pregătim de închiderea de an. De aceea poate n-ar strica un device care să ne tragă un pic de mânecă când avem nevoie.

Galaxy Watch8 e cel mai nou ceas inteligent de la Samsung și, probabil, cel mai discret de până acum. Are un design subțire, aproape invizibil pe mână, cu margini rotunjite și un nou sistem Dynamic Lug care-l face să se miște natural odată cu tine, fără să strângă și fără să-l simți când dormi. A fost gândit să stea acolo non-stop, zi și noapte, ca să-ți monitorizeze somnul, stresul, pulsul și energia fără să te incomodeze nicio clipă.

În spate, e mai mult decât un gadget de fitness. Cu funcții AI integrate, un sistem de operare Wear OS 6 și interfața One UI 8 Watch, ceasul devine un fel de asistent personal: îți analizează somnul, îți oferă feedback la alergare, îți calculează nivelul de stres și îți răspunde la comenzi vocale prin Google Gemini. Nu e doar un ceas care îți arată cât de activ ești, ci unul care încearcă să te facă mai bine, în sensul complet al cuvântului. De aia am și vrut să-l testez acum, în burnoutul tipic de final de an pe sezonul rece, când din păcate am pus fitnessul pe plan secund.

Ziua 1: Somn, stres și o lecție despre cum (nu) dorm, de fapt, bine

Primul lucru pe care l-am făcut după ce am scos Galaxy Watch8 din cutie a fost să dorm cu el. Mi s-a părut ciudat să port un ceas în somn, dar după două nopți am uitat complet că e acolo. Designul e atât de subțire și de rotunjit încât nu-l simți nici când schimbi poziția pe pernă. Dynamic Lug-ul chiar face diferența: cureaua se mișcă natural, nu strânge, nu lasă urme.

Dimineața, aplicația Samsung Health m-a întâmpinat cu un raport care m-a făcut să mă simt ca într-un check-up de somn: ritm circadian, faze REM, nivel de stres vascular (Vascular Load) și un grafic care arăta că, de fapt, n-am dormit deloc buștean, cum credeam.

M-a certat că am dormit doar șase ore, mi-a zis că au fost totuși bine dormite, am fost bine pe puls în timpul somnului. Mi-a zis, din păcate, și că nu m-am oxigenat bine în timpul somnului (am o cornetă la nas aproape sudată). Cu ocazia asta am înțeles și de ce mă trimitea fosta prietenă să dorm pe canapea, că din 6 ore de somn ceasul mi-a zis că am sforăit două și jumătate.

Funcția Bedtime Guidance mi-a sugerat o oră ideală de culcare bazată pe obiceiurile mele, la un 1 dimineața. După câteva nopți, ceasul a început să detecteze un tipar de oboseală. Unde m-a ajutat a fost să-mi dau seama că ceea ce credeam eu că-s 8 ore de semn erau, de fapt, 6 și atunci când credeam că-s 6 erau de fapt 4.

Ziua 5: Business trip, burnout și nopți scurte în Vaslui

Călătoriile de lucru sunt killer pentru somn. Două zile la Vaslui, întâlniri, emailuri și o cameră de hotel în care am adormit târziu și m-am trezit înainte de alarmă. Galaxy Watch8 a înregistrat tot. A doua zi, dimineața, aplicația m-a întâmpinat cu un verdict rece: doar 4 ore și 37 de minute de somn, din care o singură oră de somn profund. Dar măcar m-a felicitat că mi-am făcut pașii cu toate filmările și întâlnirile de acolo..

Ceasul mi-a arătat și un alt semn specific unei perioade de burnout plină de plecări cu munca haotice: faptul că am mâncat foarte prost. Eram low atât pe indexul AGE care îți arată cum stai cu sănătatea metabolică și îmbătrânirea, cât și cu antioxidanții la care am primit alertă zilnică că-s low. M-a făcut să mănânc afine zilnic, să văd dacă pot schimba ceva, dar nu a fost să fie. Pare genul de schimbare de stil de viață pe care ar trebui s-o măsor pe termen mai lung.

Pe drum înapoi spre București, am testat Mindfulness Tracker, cu recomandările lui de respirație să mă calmez de la stres. Nu te transformă într-un călugăr zen, dar e suficient cât să-ți cobori umerii și să simți că ai un reset scurt între două zile pline. Tot pe partea asta de relaxare, am apreciat mult la ceas și că simțea când stăteam prea încrâncenat să muncesc și-mi recomanda să mai iau o pauză să mă întind un pic.

Ziua 7: Mi-a arătat clar ce înseamnă mișcarea făcută pentru relaxare versus cea făcută când ești stresat

Ultima zi de test a fost cu o plimbare relaxată prin dealurile Buzăului, pe la Meledic, mi-am făcut 10.000 de pași și vreo 7 kilometri de plimbare. Și parcă și ceasul a simțit că am fost mai bine.

Când am ajuns acasă deja eram bine atât pe oxigenarea sângelui, cât și pe stres. Încă o dovadă că nu trebuie să alergi maratoane ca să faci o schimbare pozitivă în viața ta. Uneori poți doar să faci o plimbare mai lungă prin natură și s-ar putea să ai surprize. Galaxy Watch8 mi-a reconfirmat acest lucru.

Concluzii

Samsung Galaxy Watch 8 mi-a arătat clar că somnul și stresul au un efect direct asupra energiei zilnice. Și, pentru prima oară, am văzut negru pe alb ceva ce simțeam vag: că nu poți să tragi de tine la nesfârșit și să te aștepți să funcționezi la capacitate maximă.

Pe de altă parte mi-a arătat cât de util poate fi și să ai un ceas care-ți afișează orice informație îți poți dori, prin nenumăratele opțiuni de personalizare. A fost o ocazie bună să-mi monitorizez constant pulsul, dar și să rămân informat de cum se schimbă vremea.

De asemenea, deși nu-s de obicei fan al comenzilor vocale, aici a mers impecabil Google Gemini care vine preinstalat pe telefon. Am răspuns liniștit la tot ce venea pe chaturile mele de Whatsapp și Messenger cu o singură atingere de ecran.

După o săptămână cu el, mi-am dat seama că Samsung Galaxy Watch8 nu e doar despre statistici. E despre conștientizare. Despre faptul că nu trebuie să trăiești într-o sală ca să ai grijă de tine și că sănătatea nu se măsoară doar în kilometri sau calorii. Ceasul nu te ceartă, nu te presează și nu te flatează. Îți arată clar ce faci cu corpul tău și ce nu faci deloc și poate tocmai de asta funcționează. Pentru că, în loc să-ți spună „fii mai bun”, îți arată cum ești și se oferă să te ajute cu ce simte el că vrei să faci. În rest depinde de tine dacă alegi să alergi, să dormi, să respiri sau să te oprești.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung