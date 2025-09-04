Cum pot adopta companiile din România inteligența artificială sigur și eficient? 

Inteligența artificială a devenit și pentru companiile din România o componentă esențială în strategiile de transformare digitală. Organizațiile care vor să rămână competitive folosesc deja AI pentru automatizare, analiză predictivă și îmbunătățirea interacțiunii cu clienții. Pentru ca aceste tehnologii să producă rezultate reale, ele trebuie susținute de o infrastructură solidă, sigură și scalabilă.

„AI-ul nu mai este o opțiune. Este deja un avantaj competitiv, dar are nevoie de o fundație tehnologică puternică pentru a funcționa corect. Iar asta înseamnă cloud, securitate și operațiuni bine gestionate”, spune Bogdan Pipernea, Chief Technology Officer la GTS Telecom.

Public Cloud și GPUaaS – fundația aplicațiilor AI moderne

GTS România pune la dispoziția companiilor locale o platformă completă de public cloud, care include servicii de tip Infrastructure-as-a-Service (IaaS) și GPU-as-a-Service (GPUaaS), folosind tehnologie Broadcom si Nvidia. Aceste capabilități permit dezvoltarea și rularea de aplicații AI, incluzand AI generativ, cu use case-uri cum ar fi chatbots, intelegerea si procesarea documentelor sau creare automatizata de continut.

„Prin solutiile noastre de Public Cloud si GPUaaS oferim companiilor acces la putere de calcul dedicată, fără investiții în echipamente proprii. Practic, clienții pot lansa și antrena modele AI într-un mediu performant, predictibil și complet scalabil”, explică Bogdan Pipernea.

Securitate integrată și operațiuni gestionate profesionist

Pentru GTS, securitatea este o componentă nativă a oricărui serviciu cloud. Soluțiile de cybersecurity integrate, de la firewall-uri avansate, la protecție endpoint și detecție a amenințărilor, asigură protecția datelor și a aplicațiilor împotriva riscurilor cibernetice. În plus, prin serviciile de Managed IT Operations, GTS preia responsabilitatea operării si securizarii infrastructurii, monitorizării și optimizării continue, astfel încât clienții să se poată concentra pe dezvoltarea de servicii inovatoare.

Microsoft Azure și M365 – alternative globale, integrate local

GTS oferă servicii integrate pentru Microsoft Azure și Microsoft 365 organizațiilor care utilizează deja ecosistemul Microsoft sau doresc să acceseze platforme internaționale mature. Prin Azure, companiile au acces la o gamă completă de servicii AI, de la modele conversaționale și procesare de limbaj natural, până la viziune computerizată și analiză avansată de date. În același timp, Microsoft 365 aduce uneltele esențiale de colaborare, productivitate și securitate, esențiale pentru echipe moderne care lucrează în regim hibrid sau distribuit.

Un partener de încredere pentru scalare, performanță și conformitate

Cu peste 30 de ani de experiență în servicii IT&C și o echipă locală de specialiști, GTS oferă mai mult decât infrastructură, respectiv consultanță, adaptabilitate și capacitatea de a construi soluții personalizate, adaptate fiecărei industrii și fiecărui stadiu de digitalizare.

„Suntem un furnizor complet de cloud și servicii gestionate. Fie că vrei să dezvolți o aplicație AI, să migrezi infrastructura în cloud sau să aduci Microsoft 365 într-un mediu securizat, putem livra soluția potrivită cu suport local și know-how tehnic solid”, concluzionează Bogdan Pipernea.

Articol susținut de GTS