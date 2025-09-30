Cum putem avea un impact pozitiv asupra lumii în care trăim

Ideile care chiar schimbă ceva pornesc rar din sloganuri și aproape întotdeauna dintr-o problemă concretă, privită cu mintea deschisă și cu empatie. Lecția repetată de vorbitorii adunați la București pentru Impact Bucharest, cea mai importantă conferință de business din țară, unde 200 de experți în domeniile lor au vorbit în fața unui public de peste 2500 de oameni.

Dincolo de diferențele de domeniul pe care-l reprezentau speakerii (sport, business, administrație sau educație) mesajul comun a fost că disciplina, cooperarea și responsabilitatea personală cântăresc mai mult decât orice campanie de imagine.

Programul a combinat keynote-uri, conversații și paneluri despre leadership, cultură organizațională, AI/digitalizare, economie și politici publice. Evenimentul a mizat pe amestecul dintre nume consacrate și voci noi și pe întâlniri directe între mediul privat, sectorul public și zona universitară.

Pentru publicul din România, utilul rămâne după aplauze: care e „problema” pe care o abordezi mâine, cu cine faci echipă, ce decizie iei și o repeți până devine normă. Asta înseamnă impact real, mai puțin decor, mai multă execuție; mai puțină izolare, mai mult dialog; mai puțin „brand-first”, mai mult „problem-first”. Dacă Bucureștiul vrea să conteze în regiune, constanța acestor pași mici va cântări mai mult decât orice afiș de conferință.

