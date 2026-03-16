Cum răspunde Kremlinul întrebat dacă Donald Trump și-a pierdut interesul pentru războiul din Ucraina

Kremlinul a respins luni informațiile care sugerau că procesul de pace din Ucraina se stinge treptat întrucât atenția președintelui american Donald Trump se îndreaptă acum spre Iran, iar acesta își pierde, prin urmare, interesul față de Ucraina, potrivit Reuters.

Financial Times a relatat duminică, citând patru diplomați ai UE implicați în negocierile cu Ucraina, că războiul din Orientul Mijlociu a distras atenția Washingtonului de la un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Mai mult, publicația economică sublinia că diplomații afirmă că întreaga situație este în avantajul Rusiei, datorită prețurilor mai mari la petrol, suspendării sancțiunilor americane și epuizării rapide a stocurilor de arme americane de care au nevoie Forțele Armate ale Ucrainei.

Kremlin: „Trump nu și-a pierdut deloc interesul”

Întrebat luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a luat act de astfel de informații din presă, dar a ajuns la o concluzie diferită cu privire la atitudinea lui Trump față de negocierile de pace din Ucraina.

„Referirile frecvente ale președintelui Trump la Ucraina în declarațiile sale recente sugerează contrariul”, a declarat Peskov.

„Judecând după declarațiile sale, președintele Trump nu și-a pierdut deloc interesul. Mai mult, el îl îndeamnă cu tărie pe Zelenski să încheie un acord.”

Atitudinea lui Trump

Trump și-a exprimat frustrarea față de Zelenski într-un interviu acordat Politico la începutul acestei luni, spunând că președintele ucrainean „trebuie să se pună pe treabă și să încheie un acord”.

Trump a respins, de asemenea, oferta lui Zelenski de a ajuta SUA în doborârea dronelor deasupra statelor din Golf. Într-o emisiune la NBC, liderul american a spus că „ultima persoană de la care avem nevoie de ajutor este Zelenski”.

Peskov a spus că Rusia este în continuare interesată de continuarea discuțiilor pentru a pune capăt războiului, dar că locul și data pentru următoarea rundă de negocieri rămân neclare.