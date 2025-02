Cum răspunde mercenarul Horațiu Potra acuzațiilor că i-a cerut milioane de euro lui Frank Timiș pentru campania lui Călin Georgescu

Mercenarul Horațiu Potra, considerat un colaborator apropiat al lui Călin Georgescu și ale cărui imobile au fost percheziționate miercuri de procurori, a încercat, într-o intervenție la Realitatea Plus, să explice proveniența banilor și armelor pe care autoritățile le-au găsit. El a recunoscut că a lucrat pentru omul de afaceri Frank Timiș, dar a negat orice legătură cu campania electorală a lui Călin Georgescu.

„Legat de ce s-a găsit la mine: Într-adevăr, da, s-au găsit sume de bani. Vreau să spun că sunt plecat din România din ’92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În ’94 mi-a expirat buletinul și mi-am mai făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci nu am avut reședința în România. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să îmi țin banii în bancă. Pentru că am văzut ce se întâmplă: sunt conturi blocate, mi-au închis conturile și așa mai departe. Toți banii pe care i-am câștigat – am acte pe ei. Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul actual al regelui din Qatar, văr primar cu regele. Am fost consultant în securitate pentru familia lui, mă plătea 45.000 de dolari pe lună. A venit în România și a dat o declarație la notar în care recunoaște că am avut acest contract și că a fost onorat”, a declarat Horațiu Potra miercuri seară, în intervenția prin telefon făcută în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

Întrebat dacă „după ce s-a întâmplat în decembrie a venit și a dat declarația?”, el a răspuns: „Da, după ce au fost perchezițiile din decembrie (2024, n.r.) a venit și a dat declarația la notar. Am lucrat și pentru domnul Frank Timiș, din 2012 până în 2018, am câștigat bani, e adevărat. Da, și firma din Anglia, e adevărat, am câștigat bani și din firma din Anglia”.

La remarca moderatoarei Anca Alexandrescu, care i-a spus că „televiziunile dau stenograme că dumneavoastră i-ați cerut bani lui Frank Timiș în numele lui Călin Georgescu”, Horațiu Potra a replicat: „Era vorba de o discuție cu patru ani în urmă. Știe toată lumea, până și președinții africani: ca să faci o campanie trebuie să cheltuiești niște bani. Am discutat, dar domnul Frank a refuzat, a spus «nu am bani»”.

El a fost întrebat și dacă armele „arătate la televizor”, în urma perchezițiilor de miercuri, „au acoperire în acte”.

„Cu privire la arme, nu vreau să declar nimic, o să îmi asum nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar mai vreau să zic o vorbă. Eu am învățat ceva de la un om foarte mare din Franța, căpitanul Paul Barille (care) a creat trupele antiteroriste acolo: Decât să mori în legalitate mai bine trăiești în ilegalitate. Deci (cu) oamenii care ne conduc la ora actuală, care pot băga România în război în orice moment împotriva Rusiei – mai bine să fii pregătit. Și nu să fii pregătit să te bagi cu rușii, ci să fii pregătit să te opui ca copiii tăi și tineretul din România să plece la război”, a spus Potra, conform site-ului televiziunii citate.

Întrebat dacă a fost la Moscova pentru a aduna bani pentru Călin Georgescu, el a răspuns: „Dacă era finanțat ceva, nu din Moscova, de mine personal, dacă finanțam ceva la domnul Călin (Georgescu), fiți sigur că mă arătau ăștia la televizor. Pentru că au luat telefonul, au reușit să intre în telefon, cum au arătat acel mesaj trimis lui Frank Timiș. Deci nu am finanțat absolut cu nimic. Nu ai cum să vii cu valiza cu bani, nu ai cum să ștergi plăți făcute prin bănci, totul e la vedere. Deci nu m-am dus să finanțez. Nu am venit din Moscova cu valiza de bani. Ați încercat vreodată să veniți prin aeroport cu valize de bani? Nu am nicio legătură cu campania lui Călin Georgescu”.

Alte declarații făcute miercuri seară de Horațiu Potra, în legătură cu presupusele sale relații cu gruparea paramilitară rusă Wagner și implicarea mercenarilor săi în conflictul din Congo:

„ Haideți că vă spun direct, că nu am de ce să mint. Se spunea de mai mult timp, de când am făcut postarea în 2022 pe Facebook, în care am condamnat de ce România susține războiul în Ucraina, se spunea Potra e cu rușii, Potra e cu Wagner. Vă spun acum aici, nu m-am întâlnit niciodată nici măcar cu un soldat din Wagner, nici aici, nici în Africa. Recunosc că ar fi fost o plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul Wagner, dar nu m-am întâlnit niciodată. Și de aceea m-am dus în Rusia, am vrut să văd dacă au rușii ceva cu mine.

Haideți că vă spun direct, că nu am de ce să mint. Se spunea de mai mult timp, de când am făcut postarea în 2022 pe Facebook, în care am condamnat de ce România susține războiul în Ucraina, se spunea Potra e cu rușii, Potra e cu Wagner. Vă spun acum aici, nu m-am întâlnit niciodată nici măcar cu un soldat din Wagner, nici aici, nici în Africa. Recunosc că ar fi fost o plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul Wagner, dar nu m-am întâlnit niciodată. Și de aceea m-am dus în Rusia, am vrut să văd dacă au rușii ceva cu mine. Legat de Congo, o spun acum că am ocazia: Guvernul României nu a făcut nimic să îi bage pe români în baza ONU. Ne-au contactat 24 de ore după ce băieții erau în baza ONU. Am avut noroc că am fost în legătură cu o doamna de la Națiunile Unite și cu dânsa am negociat de dimineață până seară ca toți băieții să intre în baza ONU. Pe ce motiv? Pe motivul că armata din Rwanda a traversat direct frontiera și nu ne puteam bate cu armata ruandeză, nu vroiam să ne batem în oraș pentru a nu face victime civile. De aceea am cerut să fim acceptați în baza ONU. Inițial ni s-a refuzat, au spus că nu suntem primiți, și când am spus că nu avem altă opțiune, ca să nu fim decapitați, arși de vii în cauciucuri, ne-am poziționat pe aeroport pentru a ne apăra și în acel moment am fost sunați de ONU și ni s-a spus că se discută la cel mai înalt nivel cu secretarul general la Washington și cu președintele (francez Emmanuel) Macron și o să fiți acceptați în bază. Am depus armele și am intrat în bază.”

Procurorii Parchetului General susțin că Horațiu Potra, ale cărui imobile au fost percheziționate miercuri, s-a implicat în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, conform unor surse oficiale citate de G4Media. Procurorii afirmă că Potra i-a transmis omului de afaceri de origine română Frank Timiș că Georgescu vrea să deschidă toate minele de aur din România și că „are sprijinul americanilor care i-au făcut campanie lui Donald Trump”.

Anchetatorii mai spun că Georgescu i-a cerut lui Potra încă din 27 aprilie 2022 să îl abordeze pe Frank Timiș pentru a-i susține campania electorală cu 20-35 de milioane de dolari. Horațiu Potra i-ar fi adresat apoi un mesaj lui Frank Timiș în care i-a spus că Georgescu vrea să candideze la prezidențiale în 2024 și vrea să deschidă toate minele din România, în special minele de aur.

Nu este clar dacă Frank Timiș i-a susținut în vreun fel campania lui Georgescu, a punctat G4Media. Controversatul om de afaceri de origine română deține companii miniere în mai multe țări din Africa.

De cealaltă parte, Horațiu Potra, luptător în Legiunea Străină, este un nume care a apărut în spațiul public românesc de mai multe ori în ultimii 15 ani, în special în legătură cu grupuri de mercenari care au ajutat diferite regimuri ale unor țări africane.

Procurorii au găsit, în urma descinderilor făcute miercuri dimineață în casa lui Horaţiu Potra, sume mari de bani ascunse într-un seif amplasat sub podea. Anchetatorii au mai descoperit arme şi echipament de luptă.

Procurorii au găsit și documente contabile care indică faptul că Potra deține în total peste 6 milioane de dolari cash. Seiful era turnat în beton și era camuflat sub dușumea.

Ulterior în cursul zilei de miercuri, Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale anulate din decembrie, a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, unde a fost audiat timp de peste cinci ore. A fost audiat de procurori și Marin Burcea, unul dintre bodyguarzii lui Georgescu, fost trăgător de elită și caporal în Legiunea Franceză. Georgescu este urmărit penal, sub control judiciar, pentru șase infracțiuni.

Dimineață, au avut loc zeci de percheziții vizând acţiuni împotriva ordinii constituţionale, instigare publică, iniţierea unei organizaţii cu caracter fascist, fals în declaraţii privind sursele de finanţare a campaniei electorale.