Cum răspunde Nicușor Dan criticilor din societatea civilă: Îi asigur pe toți că înțeleg responsabilitatea mandatului / Uneori e mai greu să distingi între pași

Președintele Nicușor Dan afirmă că înțelege foarte bine responsabilitatea mandatului său, iar deciziile pe care le ia sunt pentru binele României, dar susține că „uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3”.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani și în momentul în care iau niște decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2. Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a declarat miercuri seară președintele Nicușor Dan, la remarca unei jurnaliste că societatea civilă din care șeful statului a făcut parte la un moment dat se întoarce acum împotriva sa, relatează Agerpres.

Referindu-se la situația politică actuală, președintele a arătat că s-ar întrevede șansa unui guvern până la sfârșitul sesiunii parlamentare.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înțeleagă. Din ce-au anunțat public – eu cred că cine anunță ceva public trebuie să se ține de cuvânt – se întrevede șansa unui guvern, sper până la sfârșitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în București toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a afirmat șeful statului în cadrul unor declarații de presă făcute miercuri seară la Cluj-Napoca.

Aflat în drum spre Polonia, unde joi este programat un summit al țărilor din flancul estic al NATO, președintele Nicușor Dan a făcut o escală la Cluj-Napoca, unde a fost invitat la o discuție privată cu organizatorii conferinței Techsylvania.