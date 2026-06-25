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Cum răspunde Nicușor Dan criticilor din societatea civilă: Îi asigur pe toți că înțeleg responsabilitatea mandatului / Uneori e mai greu să distingi între pași

Viorela Marin
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Președintele Nicușor Dan afirmă că înțelege foarte bine responsabilitatea mandatului său, iar deciziile pe care le ia sunt pentru binele României, dar susține că „uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3”.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani și în momentul în care iau niște decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2. Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a declarat miercuri seară președintele Nicușor Dan, la remarca unei jurnaliste că societatea civilă din care șeful statului a făcut parte la un moment dat se întoarce acum împotriva sa, relatează Agerpres.

Referindu-se la situația politică actuală, președintele a arătat că s-ar întrevede șansa unui guvern până la sfârșitul sesiunii parlamentare.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înțeleagă. Din ce-au anunțat public – eu cred că cine anunță ceva public trebuie să se ține de cuvânt – se întrevede șansa unui guvern, sper până la sfârșitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în București toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a afirmat șeful statului în cadrul unor declarații de presă făcute miercuri seară la Cluj-Napoca.

Aflat în drum spre Polonia, unde joi este programat un summit al țărilor din flancul estic al NATO, președintele Nicușor Dan a făcut o escală la Cluj-Napoca, unde a fost invitat la o discuție privată cu organizatorii conferinței Techsylvania.