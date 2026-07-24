Cum răspunde rectorul UMF Iași la discursul critic al unei absolvente la ceremonia finalului de an. Mesajul ei a devenit viral

Într-un răspuns pentru HotNews, rectorul Viorel Scripcariu spune că Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași respectă dreptul la critică, dar consideră că afirmațiile absolventei generalizează experiențe individuale.

O absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a criticat calitatea unor cursuri, infrastructura universității și lipsa pregătirii practice.

HotNews a întrebat conducerea Universității cum răspunde în fața acestor critici.

În răspunsul său, rectorul UMF Iași spune că astfel de probleme ar fi trebuit semnalate în timpul facultății, nu la ceremonia de absolvire, când universitatea nu mai poate interveni în beneficiul studenților din acea generație.

HotNews i-a solicitat Claudiei Ciobanu un interviu înainte de a publica răspunsul UMF Iași. Absolventa a spus însă că nu dorește să mai facă alte declarații pe acest subiect

La câteva zile după ce discursul unei absolvente a UMF Iași a devenit viral și a stârnit dezbateri despre modul în care sunt pregătiți viitorii asistenți medicali, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Viorel Scripcariu, a transmis HotNews un răspuns amplu la criticile formulate de Claudia Ciobanu.

În deschiderea punctului de vedere, universitatea subliniază că nu a împiedicat discursul absolventei și că acesta a rămas public. „Discursul susținut de Claudia Ciobanu nu a fost întrerupt, nu a fost cenzurat și nu a fost eliminat din înregistrarea publică a Ceremoniei de absolvire. Acest fapt reflectă deschiderea Universității față de libertatea de exprimare și față de dialogul în interiorul comunității academice.”

În același timp, rectorul spune că trebuie făcută diferența între dreptul la critică și responsabilitatea unei intervenții publice susținute într-un cadru oficial, în numele unui grup de absolvenți.

Potrivit universității, ceremonia de absolvire este „un moment colectiv, festiv”, iar afirmațiile făcute au schimbat caracterul evenimentului și au afectat experiența unor absolvenți „care nu s-au regăsit în imaginea prezentată”.

„Nu poate fi prezentată drept concluzia întregii promoții”

Una dintre afirmațiile centrale din discursul Claudiei Ciobanu a fost că „majoritatea dintre noi nu putem spune că ne simțim pregătiți să intrăm în câmpul muncii”.

Rectorul UMF Iași spune că aceasta este experiența absolventei, dar că ea nu poate fi prezentată ca fiind experiența tuturor absolvenților. „Afirmația exprimă o percepție personală și, eventual, percepția unei părți dintre colegii absolventei. Ea nu poate fi prezentată însă drept concluzia întregii promoții sau a majorității absolvenților în absența unei consultări reprezentative și a unor date care să o susțină.”

„Discursul este convingător ca mărturie personală, dar incomplet ca demonstrație a unei situații generale. Această distincție s-a pierdut în mare măsură în spațiul public, unde unele dintre cele mai puternice formulări au fost transformate în verdicte privind pregătirea tuturor absolvenților UMF Iași”, a mai transmis conducerea UMF Iași.

Universitatea spune că mai mulți absolvenți au transmis ulterior că nu se regăsesc în afirmațiile Claudiei Ciobanu și că sentimentul că ești sau nu pregătit pentru profesie nu este același lucru cu nivelul competențelor dobândite în facultate.

Despre stagiile practice: „Afirmația este gravă”

În discursul său, Claudia Ciobanu a spus că, în timpul stagiilor practice, studenții „stăteau cu orele în spitale fără să îi bage nimeni în seamă”.

UMF Iași afirmă că experiențele pot diferi în funcție de disciplină, secție sau baza clinică și consideră că nu este corect ca o situație punctuală să fie extinsă asupra tuturor stagiilor.

Rectorul spune însă că o astfel de afirmație este una serioasă, dar că nu poate fi verificată fără exemple concrete. „Afirmația potrivit căreia studenții ar fi stat «cu orele în spitale fără să îi bage nimeni în seamă» este una gravă, dar nu este însoțită de identificarea stagiilor, disciplinelor, secțiilor sau perioadelor în care s-ar fi produs aceste situații. În absența unor asemenea repere, Universitatea nu poate verifica punctual cele relatate și nu poate stabili eventuale responsabilități.”

Universitatea susține că astfel de probleme ar trebui semnalate în timpul studiilor, când conducerea facultății poate interveni. „Problemele privind activitatea practică trebuie semnalate pe parcursul studiilor, atunci când conducerea facultății și coordonatorii disciplinelor pot interveni și pot corecta situațiile semnalate. Ridicarea lor exclusiv la finalul celor patru ani limitează posibilitatea unei intervenții în beneficiul direct al generației respective.”

Despre profesorii care „citeau de pe slide-uri”

De asemenea, referitor la afirmația că unii profesori „citeau de pe slide-uri”, rectorul spune că „o activitate limitată exclusiv la citirea unei prezentări nu corespunde cerințelor unui învățământ medical modern.”

Universitatea adaugă însă că astfel de acuzații trebuie însoțite de exemple concrete, pentru a putea fi analizate. Rectorul mai precizează că, cu aproximativ o lună înainte de ceremonia de absolvire, Claudia Ciobanu, în calitate de șefă de serie, a participat la o întâlnire cu conducerea facultății, unde studenții au fost întrebați dacă mai au și alte probleme de semnalat.

Potrivit universității, atunci nu au fost ridicate nemulțumiri privind stagiile practice, calitatea cursurilor sau pregătirea profesională, ci doar problema obligativității prezenței la cursuri și cea legată de denumirea noii facultăți care urma să apară pe diplome.

Despre infrastructură: „Nu descrie situația spațiilor administrate de UMF”

În discurs, Claudia Ciobanu a spus că unii studenți învață în „amfiteatre care aproape cad peste noi”.

Rectorul răspunde că „toate amfiteatrele aflate în clădirile administrate de UMF Iași sunt reabilitate, modernizate și dotate pentru desfășurarea activităților didactice” și că afirmația absolventei „nu descrie situația spațiilor didactice aflate în administrarea Universității”. El adaugă că este posibil ca aceasta să se fi referit la săli din spitale, care nu sunt administrate de UMF Iași și pentru care responsabilitatea modernizării revine unităților sanitare, chiar dacă universitatea a contribuit la reabilitarea unor astfel de spații.

Despre protestele din 2023

Întrebat dacă problemele reclamate de peste 1.000 de studenți la protestele din 2023 au fost rezolvate, rectorul spune că universitatea „nu susține că într-un sistem academic de dimensiunea UMF Iași toate problemele pot fi considerate definitiv rezolvate” și că „procesul de îmbunătățire a activității didactice este unul permanent”.

El afirmă că, între timp, universitatea a continuat investițiile, a schimbat modul în care discută cu studenții și le evaluează feedbackul și a înființat Facultatea de Științe ale Sănătății. Rectorul mai spune că faptul că astfel de nemulțumiri apar din nou „nu demonstrează automat că toate măsurile adoptate au fost ineficiente” și că este nevoie de exemple concrete pentru a vedea dacă este vorba despre o problemă care afectează întregul sistem sau doar anumite situații.

Rectorul adaugă că UMF Iași a obținut recent reacreditarea World Federation for Medical Education (WFME) pentru următorii cinci ani, în urma unei evaluări internaționale a activității didactice și a infrastructurii universității.