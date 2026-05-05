Cum răspunde Zelenski la armistițiul unilateral decretat de Putin

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat luni un armistițiu de două zile în conflictul cu Ucraina, pe 8 și 9 mai, pentru a marca aniversarea victoriei sovietice în cel de-al Doilea Război Mondial, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns cu propria propunere de încetare a luptelor, care să înceapă mai devreme, în noaptea de 5 spre 6 mai, relatează Reuters.

Ministerul rus Apărării a afirmat luni, într-un comunicat, că Moscova se așteaptă ca Ucraina să respecte armistițiul din 8-9 mai și că forțele ruse vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a festivităților care marchează înfrângerea Germaniei naziste.

Moscova a avertizat, însă, că orice încercare a Ucrainei de a perturba festivitățile va duce la represalii.

„În cazul în care regimul de la Kiev încearcă să își pună în aplicare planurile criminale de a perturba celebrarea celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic, forțele armate ruse vor lansa un atac masiv de represalii cu rachete asupra centrului Kievului”, amenință ministerul rus în comunicat.

Acesta susține că Rusia ar fi putut lansa un astfel de atac și până acum, dar „s-a abținut anterior de la astfel de acțiuni din considerente umanitare”.

„Avertizăm populația civilă din Kiev și personalul misiunilor diplomatice străine cu privire la necesitatea de a părăsi orașul în timp util”, se mai arată în comunicat.

Volodimir Zelenski, postând un mesaj pe Telegram după participarea la summitul Comunității Politice Europene (CPE) din Armenia, a reacționat anunțând că Ucraina va respecta propriul armistițiu, începând de la miezul nopții de marți, 5 mai.

El menționează că Rusia nu a răspuns apelurilor repetate ale Kievului pentru o încetare durabilă a focului, adăugând că Ucraina ia această măsură deoarece „viața umană e incomparabil mai valoroasă decât ‘celebrarea’ oricărei aniversări”.

„În acest sens, anunţăm un regim de încetare a focului începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai”, a mai scris şeful statului ucrainean.

Zelenski nu a precizat un termen pentru această încetare a focului, dar a afirmat că Ucraina va „acționa în mod simetric începând cu momentul respectiv”.

Rusia sărbătorește victoria în cel de-al Doilea Război Mondial pe data de 9 mai, ziua în care Uniunea Sovietică a semnat capitularea Germaniei în 1945. În mod tradițional, la Moscova este organizată o mare paradă militară, dar autoritățile au anunțat că festivitățile din acest an nu vor include tehnică militară, din cauza amenințării unei intensificări a activităților „teroriste” ucrainene.