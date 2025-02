Cum răspunde Daniel David valului de reacții critice la modificările propuse pentru liceu de Ministerul Educației

„Mi se par absolut naturale și normale”, a spus ministrul Educației, Daniel David după ce propunerile de modificare a planurilor-cadru puse în dezbatere publică de Ministerul Educației au fost primite cu reticență de Facultatea de Istorie a Universității din București și alte organizații.

„Suntem în perioada de consultare publică și dezbatere națională. Asta înseamnă, în esență, consultarea, înseamnă păreri diferite, înseamnă argumente, astfel încât în final să ajungem la cea mai bună soluție”, a spus ministrul Educației, duminică, într-un interviu acordat la Digi24.

Daniel David a menționat că a luat în considerare poziția Facultății de Istorie și că va analiza toate comentariile și observațiile primite. „Este una dintre facultățile puternice din țară, așa că adunăm toate aceste informații pentru a putea avea la sfârșitul consultării și a dezbaterii propunerii bine argumentate”, a spus el.

Referitor la propunerea de eliminare a limbii latine din programa liceală, care a stârnit critici din partea Societății de Studii Clasice, ministrul nu a făcut comentarii directe, dar a menționat că dezbaterea publică permite tuturor părților implicate să își exprime punctele de vedere, iar propunerile vor fi analizate cu atenție în cadrul consultărilor.

După propunerile din planurile-cadru de liceu care elimină orele obligatorii de Istorie în clasele XI-XII la mai multe profiluri, reprezentanții Facultății de Istorie a Universității din București a transmis că reducerea orelor de istorie va adânci unele dintre cele mai grave fenomene care deja afectează societatea, cum ar fi abandonarea gândirii raționale, vulnerabilitatea în fața pseudo-științei și succesul teoriilor xenofobe și conspiraționiste.

Puteți citi aici întreg comunicatul de presă transmis de Facultatea de Istorie în care argumentează că istoria „are un rol fundamental în consolidarea societății și în formarea tinerilor”.

Și societatea de Studii Clasice a reacționat și a transmis, într-un comunicat de presă, că scoaterea limbii latine din liceu reprezintă un atentat la cultura umanistă fondatoare a Europei și că „sfidează bunul simț elementar”.

Ce schimbări sunt propuse pentru elevii de liceu

Potrivit planurilor-cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică de Ministerul Educației, limba latină nu va fi mai disciplină obligatorie pentru elevii de liceu, în timp ce gramatica va fi introdusă la orele de Limba română.

Latina a rămas doar la specializările de la Vocațional – Teologic, sub formă de disciplină de specialitate (romano-catolici) sau opțională, conform Edupedu.

Conform planurilor-cadru actuale pentru liceu, aprobate în 2009, elevii de la profilul uman, specializarea filologie, studiază limba latină o oră pe an în clasele a IX-a, a X-a și a XII-a, și două ore pe săptămână în clasa a XI-a. Elevii de la științe sociale studiază, de asemenea, limba latină o oră pe an în clasele a IX-a și a X-a. Specializarea teologie ortodoxă – muzică bisericească, care în prezent are o oră de latină pe săptămână în clasele a XI-a și a XII-a, va fi lipsită de această disciplină.

În schimb, manualele de Limba și literatura română vor include și noțiuni de gramatică pentru elevii de clasele a IX-a și X-a.

„Limba și literatura română: Va include explicit și unități de învățare pentru gramatică, în principal în clasele a IX-a și a X-a, pentru a asigura continuitatea și completarea studiului prin programele școlare de gimnaziu”, se arată în planurile publicate de Ministerul Educației.

Consultarea publică pe tema noilor planuri-cadru va continua până la data de 6 martie 2025.