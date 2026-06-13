Cum reușesc rușii să ocolească „cortina de fier” digitală a lui Putin

Rușii au apelat la diverse soluții tehnice pentru a ocoli monitorizarea statului și restricțiile impuse aplicațiilor străine populare, precum WhatsApp de la Meta și aplicația de mesagerie Telegram, fondată de rusul Pavel Durov.

Într-o cafenea liniștită, cunoscută pentru Wi-Fi-ul gratuit și cafeaua bună, un designer de interior din Rusia se conectează la o rețea privată virtuală (VPN) pentru a putea discuta cu prietenii din străinătate folosind serviciul WhatsApp, care este blocat în Rusia, scrie Reuters.

Mai târziu, ea dezactivează VPN-ul pentru a cumpăra un bilet de pe site-ul Căilor Ferate Ruse, care interzice accesul celor care folosesc instrumente digitale pentru a-și ascunde locația. Apoi ia un al doilea telefon pentru a verifica mesajele de la clienți pe aplicația controlată de stat MAX.

Cea mai mare represiune de acest gen din timpul președinției lui Vladimir Putin a perturbat uneori sectorul bancar, transporturile și comerțul electronic, iritând populația înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, potrivit declarațiilor partidelor de opoziție favorabile Kremlinului, ale unor bloggeri proeminenți și ale unor lideri de afaceri. Chiar și unii influenceri de pe rețelele de socializare, care de obicei se feresc de politică, au criticat restricțiile.

Popularitatea lui Putin, în scădere

Se presupune că frustrarea față de restricții – împreună cu creșterea prețurilor, majorările de impozite și oboseala provocată de război – a contribuit la scăderea popularității lui Putin, care a coborât de la 75,1% în februarie la 65,6% în aprilie, potrivit institutului de sondaje de stat VTsIOM, cel mai scăzut nivel de când a declanșat conflictul total în Ucraina în 2022. Acum se situează la aproape 67%.

Oficialii au îndemnat rușii să utilizeze alternative susținute de stat la aplicațiile și site-urile web străine, într-o campanie pentru „suveranitate digitală”. Dar unii utilizatori sunt precauți în urma avertismentelor venite din partea criticilor Kremlinului și a unor companii tehnologice occidentale, conform cărora MAX ar putea fi folosit pentru a-i urmări, lucru pe care gigantul tehnologic VK, proprietarul aplicației, îl neagă.

A izola aplicația pe un al doilea telefon pare mai sigur, a spus Irina, designerul de interior în vârstă de 41 de ani.

„Desigur, toate acestea sunt o mare pacoste, dar ce altceva putem face?”, a spus ea, cerând să fie identificată doar cu prenumele, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

„Te obișnuiești cu asta și îți petreci zilele activând și dezactivând VPN-urile, comutând între diferite aplicații de mesagerie și schimbând între diferite țări virtuale sau telefoane pentru a utiliza aplicațiile și site-urile web de care ai nevoie”, a povestit ea.

Descărcările de VPN-uri, în creștere

VPN-urile funcționează prin redirecționarea conexiunii la internet a utilizatorului prin servere private din afara Rusiei. Numai în martie, au fost înregistrate 9,2 milioane de descărcări ale celor mai populare cinci servicii VPN din magazinul Google Play, de 14 ori mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, a relatat cotidianul rus Kommersant, citând date de la Digital Budget, o firmă de consultanță cu sediul la Moscova care monitorizează comportamentul online.

„Nu am mai văzut niciodată o astfel de rată de utilizare”, a declarat Sarkis Darbinian, un activist rus pentru libertatea internetului, stabilit la Lisabona.

Moscova l-a desemnat pe Darbinian drept „agent străin”, un termen pe care îl aplică persoanelor pe care le consideră implicate în activități anti-ruse.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat în repetate rânduri că controlul internetului este necesar în contextul în care Rusia se află într-o confruntare pe care oficialii o prezintă ca fiind una existențială cu Occidentul pe tema Ucrainei. Totuși, în aprilie, Putin a îndrumat guvernul să adopte o abordare mai moderată, spunând parlamentarilor că este „contraproductiv” să „se concentreze exclusiv pe interdicții și restricții”.

Conexiunile la unele aplicații și site-uri, încetinite

Deși multe țări autoritare impun limite stricte asupra utilizării internetului, rușii se obișnuiseră cu un anumit grad de libertate online. Serviciile de securitate au încercat de mult timp să reducă la tăcere criticii interni, dar autoritățile au intervenit rar asupra capacității oamenilor de a folosi aplicații străine sau de a accesa conținut media occidental înainte de războiul din Ucraina.

De anul trecut, serviciul de securitate FSB, succesorul KGB-ului din era sovietică, a ordonat companiilor de telecomunicații să oprească internetul mobil timp de câteva zile în regiuni din toată Rusia, afirmând că dronele de atac ucrainene îl pot folosi pentru a-și facilita navigarea.

Autoritățile au blocat sau au încetinit, de asemenea, conexiunile la o listă tot mai lungă de aplicații și site-uri web, despre care autoritatea de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, a susținut că sunt platforme pentru conținut ilegal și extremist.

WhatsApp și Telegram au acuzat Rusia că încearcă să forțeze oamenii să utilizeze aplicații mai puțin sigure, impuse de guvern, precum MAX.

Și oficialii folosesc VPN-uri

Perturbările s-au intensificat în martie, cu o întrerupere de aproape trei săptămâni la Moscova, ceea ce i-a supărat pe înalții birocrați care au nevoie de internet și de Telegram pentru a mobiliza voturi pentru partidul de guvernământ Rusia Unită, potrivit a două surse apropiate Kremlinului și unor analiști.

Chiar și oficialii loiali guvernului descarcă VPN-uri și au mai multe telefoane pentru a ține aplicațiile susținute de guvern, precum MAX, separate de restul vieții lor digitale, au declarat sursele pentru Reuters.

Unii îndepărtează chiar microfonul și camera de pe dispozitivele pe care este instalat MAX, în cazul în care FSB ar putea avea acces la ele, a spus o sursă.

„Chiar dacă nu ai de gând să faci nimic rău, nimeni nu vrea ca FSB să-ți citească mesajele”, a spus sursa.

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, nu încearcă să ascundă că folosește VPN, postând regulat pe X, care nu poate fi accesat în Rusia fără unul.

Deși utilizarea VPN-urilor nu este ilegală, Roskomnadzor a restricționat accesul la sute dintre acestea, declanșând un joc ⁠de ​șoarece și pisică cu utilizatorii, care trebuie să descarce în continuu noi servicii pentru a accesa conținutul dorit.

Tot mai mulți ruși recunosc că folosesc VPN-uri

În aprilie, instituțiile guvernamentale, băncile și marii comercianți online – acționând la instrucțiunile autorității de reglementare – au început să împiedice accesul pe site-urile lor al persoanelor care aveau activat un VPN. Măsura a coincis cu o scădere de 10% a traficului de internet pentru Wildberries, echivalentul rus al Amazon, potrivit Digital Budget.

„Mulți utilizatori nu își opresc VPN-ul pentru a accesa site-ul și pur și simplu își pierd interesul de a face o achiziție dacă nu pot deschide pagina produsului”, a declarat Digital Budget într-o postare pe Telegram.

Procentul rușilor care recunosc că utilizează un VPN a crescut de la 23% în 2022 la 36% în acest an, potrivit Centrului Levada, un institut de sondaje neguvernamental care se află pe lista agenților străini a Moscovei.

Pe fondul frustrărilor tot mai mari, Kremlinul și-a moderat retorica în ultimele săptămâni, asigurând publicul că blocajele internetului mobil sunt temporare.

Un plan prin care furnizorii de servicii mobile să perceapă clienților o taxă suplimentară pentru utilizarea a peste 15 GB de date în străinătate într-o lună a fost amânat în mai, au relatat mass-media ruse, afirmând că cerința care vizează utilizatorii de VPN va fi probabil introdusă după alegeri.

Irina, designerul de interior, nu se așteaptă însă ca viața ei digitală să devină mai ușoară în curând. „În Rusia, avem o zicală: nimic nu este mai permanent decât temporarul”, a spus ea.