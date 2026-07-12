Cum rezervăm vacanța? Cinci lucruri care pot indica o înșelătorie la ofertă de cazare 

„Oferta perfectă poate ascunde o înşelătorie”, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care vine cu recomandări în privința rezervărilor online de concedii.

Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenția, într-un mesaj postat duminică pe Facebook, că înainte de a rezerva vacanţa trebuie verificată atent oferta:

„Atacatorii folosesc anunţuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme şi solicitări urgente de plată pentru a înşela turiştii”.

Cinci lucruri care pot indica o înșelătorie la oferta de cazare

DNSC avertizează asupra elementelor care pot indica o ofertă de cazare frauduloasă:

Site-ul nu aparţine unei platforme cunoscute sau unui operator autorizat;

Preţul este mult sub nivelul pieţei ori include beneficii nerealiste;

Se insistă asupra disponibilităţii limitate şi a rezervării imediate;

Se solicită plata exclusiv prin transfer bancar sau metode greu de recuperat;

Eşti presat să efectuezi plata cât mai rapid.

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