Cum rezervăm vacanța? Cinci lucruri care pot indica o înșelătorie la ofertă de cazare
„Oferta perfectă poate ascunde o înşelătorie”, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care vine cu recomandări în privința rezervărilor online de concedii.
Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenția, într-un mesaj postat duminică pe Facebook, că înainte de a rezerva vacanţa trebuie verificată atent oferta:
„Atacatorii folosesc anunţuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme şi solicitări urgente de plată pentru a înşela turiştii”.
Cinci lucruri care pot indica o înșelătorie la oferta de cazare
DNSC avertizează asupra elementelor care pot indica o ofertă de cazare frauduloasă:
- Site-ul nu aparţine unei platforme cunoscute sau unui operator autorizat;
- Preţul este mult sub nivelul pieţei ori include beneficii nerealiste;
- Se insistă asupra disponibilităţii limitate şi a rezervării imediate;
- Se solicită plata exclusiv prin transfer bancar sau metode greu de recuperat;
- Eşti presat să efectuezi plata cât mai rapid.
Recomandări:
- Alege doar operatori profesionişti şi platforme de încredere;
- Efectuează plata numai în baza unei rezervări confirmate şi a unor date de contact verificabile;
- Verifică recenziile şi istoricul comerciantului.