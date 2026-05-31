Cum s-a inversat polul turistic dintre Grecia și Turcia

Peste 1,5 milioane de turiști turci au vizitat Grecia anul trecut, numărul lor triplându-se în patru ani. În schimb, numărul vizitatorilor greci în Turcia a rămas stabil. În plus, aceștia nu mai fac cumpărături în magazinele turcești deoarece „lucrurile s-au scumpit”, potrivit Euronews.com.

Relațiile economice dintre greci și turci s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. Volumul total al comerțului și al turismului s-a dublat în ultimii cinci ani, însă beneficiile s-au distribuit inegal între cele două părți. În prezent, cei doi vecini de la Egee traversează o perioadă pe care diplomații o numesc „ape liniștite”.

Turismul între cele două țări s-a triplat, dar doar într-o singură direcție. În timp ce numărul grecilor care vizitează Turcia rămâne stabil, la puțin peste 500.000 pe an, numărul turiștilor turci în Grecia s-a triplat în ultimii patru ani, depășind 1,5 milioane anul trecut, conform cifrelor oficiale ale ELSTAT (Autoritatea Elenă de Statistică), care sunt însă ușor mai mici decât estimările altor surse ale autorităților.

Cum s-a inversat polul turistic dintre cele două țări

„Până acum aproximativ 10 ani, oamenii veneau din Grecia în Turcia pentru a face cumpărături, în principal în Istanbul, Edirne și Keşan. Acum, însă, vedem mult mai mulți vizitatori din Turcia care merg în Grecia, deoarece orice ar dori să cumpere este mai ieftin acolo”, a spus Maria Dimou, o locuitoare din Istanbul.

Ea a adăugat: „În Turcia, strictul necesar de care cineva are nevoie pentru a trăi, pentru a se descurca, este ieftin. Dar când vor să cumpere ceva mai scump, prețurile cresc vertiginos, așa că se duc în Grecia și vizitează Tracia, în principal Alexandroupolis, dar unii merg până la Kavala, fie pentru vacanță, fie pentru cumpărături și, în principal, pentru alimente, băuturi și mezeluri, care sunt foarte scumpe aici”.

Doruk, un inginer informatician din Ankara întâlnit într-un centru comercial din Istanbul, a declarat: „Luna trecută am plecat în vacanță în Grecia. Am condus până la Kavala și Salonic și, să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult Grecia. Mâncarea a fost delicioasă, porțiile generoase și totul a fost ieftin”.

Symeon Soltaridis, președintele Comunității Grecești din Balino, a explicat că foarte mulți turci fie fac excursii de o zi în regiunea Edirne și de acolo trec în Orestiada, fie se îndreaptă treptat spre Grecia ca turiști, deoarece costul turismului în Grecia este mult mai mic decât în Turcia.

Programul „Visa Express” deschide porțile insulelor elene

Consulatul Greciei din Istanbul eliberează aproximativ 1.300 de vize pe zi, majoritatea fiind vize cu intrări multiple. Această cifră nu include cei aproximativ 25.000 de turci din programele de vize de aur sau care lucrează în Grecia.

De asemenea, sunt exceptați rezidenții de pe coasta Asiei Mici, care fac vizite de până la șapte zile în cadrul programului „Visa Express”.

Programul „Visa Express”, aprobat de Comisia Europeană, acoperă 12 insule: Kalymnos, Kastellorizo, Kos, Lesbos, Leros, Limnos, Rodos, Samos, Symi, Chios, Patmos și Samothrace. Vizele se eliberează în porturi, sunt valabile șapte zile și obligă titularul să rămână pe insula de intrare.

Kos a ocupat primul loc în topul destinațiilor anul trecut, urmată de Rodos, Chios, Lesbos și Samos.

August a fost luna de vârf în 2025, cu aproape 281.000 de sosiri, urmată de iulie, cu 233.000 și septembrie, cu aproximativ 188.000.

Mai puțini greci fac cumpărături la Istanbul

În Turcia, crește nemulțumirea deoarece vizitatorii greci nu mai fac cumpărături ca în trecut. Kantar Pehlivanoglu, proprietarul unui chioșc stradal din Istanbul, a declarat: „În trecut, aveam mai mulți clienți greci, în timp ce acum le este și mai greu să vină în Turcia, darămite să facă cumpărături aici, iar motivul este situația lor financiară comparativ cu trecutul”.

Symeon Soltaridis a confirmat această tendință: „A fost o vreme când veneau și cumpărau tot felul de lucruri. Acum vin, se uită în jur, explorează orașul, ne văd pe noi, vânzătorii greci, dar nu pot cumpăra nimic pentru că lucrurile s-au scumpit”.

Cifrele oficiale citate de Euronews.com arată că fiecare grec care a vizitat Turcia anul trecut a cheltuit în medie 340 de euro pe călătorie, sumă crescută cu 50 de euro pe an în ultimii trei ani, însă creșterea costului vieții în Turcia înseamnă că aceștia primesc mai puține articole.

În același timp, vizitatorii turci în Grecia au cheltuit în medie 303 euro pe călătorie, conform Băncii Greciei.

„Este mult mai ieftin să mergi în Grecia, să mănânci la o tavernă de acolo, să bei ouzo sau alte băuturi, să petreci noaptea acolo și să te întorci, decât să mergi la o tavernă similară aici, în Istanbul”, a declarat Maria Dimou.

„Calitatea produselor alimentare din Grecia s-a îmbunătățit considerabil, iar pentru turci prețurile sunt considerate accesibile, în timp ce aici, în Turcia, acestea au crescut vertiginos”, a adăugat ea.

Răsturnare masivă în balanța comercială

O schimbare majoră s-a înregistrat și în balanța comercială raportată de ELSTAT. Importurile din Turcia în Grecia au crescut de la 1,34 miliarde de euro în 2020, la peste 2 miliarde în anul următor și sunt estimate la 3,34 miliarde de euro pentru anul trecut.

În schimb, exporturile Greciei către Turcia pentru 2025 sunt estimate la 1,37 miliarde de euro, în scădere după ce în 2022 atinseseră 3 miliarde de euro, acesta fiind ultimul an în care Grecia a exportat mai mult către Turcia decât a importat.

