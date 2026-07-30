Cum s-a născut industria petrolieră în Orientul Mijlociu. Și cum a schimbat istoria regiunii

De la disperare… la mirosul succesului. Primul capitol a fost scris în munții Persiei, în îndepărtatul 1908.

Mirosul din zona Masjid-il Suleiman , din Munții Zagros, era inconfundabil. Era un miros pe care nu-l puteai doar simți, îl puteai vedea. Vaporii se ridicau limpezi în lumina soarelui și umpleau aerul cu un miros care amintea de… ouă putrede. Dar pentru exploratorul George Reynolds, era cel mai bun miros pe care îl simțise în șapte ani, scrie Daniel Yergin în cartea sa „Premiul: În căutarea petrolului, banilor și puterii””.

El se afla în munții Persiei (Iranul de astăzi) din 1901, în căutare de petrol, și abia după 7 ani – în mai 1908 – a primit prima veste bună.

Le-a ordonat bărbaților să continue forajele. Erau muncitori pentru Anglo-Persian Company și Burmah Oil, două companii care cheltuiseră sume mari pentru a descoperi petrol în Persia și erau pe punctul de a abandona căutările

Fotografia prezintă muncitori ai Companiei Petroliere Anglo-Persiană la începutul secolului al XX-lea, lucrând la dezvoltarea industriei petroliere persane. Credit line: UtCon Collection / Alamy / Profimedia

În Anglia, William Darcy , fondatorul Companiei Anglo-Persane, era și el aproape de disperare. Își pariase aproape întreaga avere pe petrol și era în pericol să o piardă. Începea să creadă că geologii și experții care îi spuseseră despre dovezile încurajatoare ale existenței petrolului sub suprafața Persiei se înșelaseră.

El însuși nici măcar nu pusese piciorul în Persia, după scrie pe site-ul oficial al BP (compania în care s-a transformat Anglo Persian Company).

Tot ce avea erau scrisori și telegrame de la exploratorul trimis acolo, în care îl îndemnau la răbdare și îl implorau să prelungească căutarea până la epuizarea tuturor posibilităților. Dar răbdarea, la fel ca finanțele lui Darcy, se termina.

Compania petrolieră Burmah, a cărei investiție salvase expediția în 1904, începuse și ea să creadă că făcuse o greșeală, deoarece nu avusese loc nicio descoperire.

Chiar și George Reynolds simțea uneori în adâncul sufletului că ancheta era sortită eșecului.

„Mi-a luat 10 zile doar să ajung la Sardine, opt luni să încep forajul și șase ani de trudă ca să nu găsesc nimic important. Ploile torențiale au spălat adesea multe luni de muncă”, scrisese el în caietul său.

Nicholas Williams, CEO al Burmah Oil company, .Credit line: Keystone Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Dar justificarea plutea în aer. În primele ore ale zilei de 26 mai 1908 , întregul câmp de foraj mirosea a sulf. La ora 4:16 dimineața, sonda a atins 359 de metri și un jet de petrol a țâșnit spre cer.

Darcy a primit vestea din îndepărtata Persie printr-o telegramă cinci zile mai târziu. „Dacă acest lucru este adevărat, toate necazurile noastre s-au terminat”, a spus el.

Sfârșitul necazurilor lui Darcy a fost și începutul a ceva mult mai mare

Câmpul petrolier Masjid-il Suleiman era cel mai mare din lume. Și odată cu descoperirea sa, industria petrolieră din Orientul Mijlociu abia se năștea. Câmpul a fost pus în funcțiune și producție completă în 1913.

De atunci, au urmat descoperiri și în statele arabe din regiune, în Arabia Saudită, Irak și Kuweit – deși lucrurile au progresat foarte lent în primele decenii.

După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, a început o dezvoltare atât de rapidă a pieței petrolului din Orientul Mijlociu, care a modelat în esență istoria regiunii , având un rol important în dezvoltarea regiunii, dar și în revoluții, război și crize economice.

Până în 1957, producția și exportul de petrol în Orientul Mijlociu au fost realizate aproape exclusiv de companii occidentale în schimbul unui dividend către statele gazdă.

Drumul către OPEC

Toate acestea au început să se schimbe în 1960, când, nemulțumite de scăderile de prețuri, Venezuela, Iran, Irak, Kuweit și Arabia Saudită au fondat OPEC. La prma reuniune, OPEC a cerut ca modificările de prețuri să nu poată fi făcute fără consultarea guvernelor și a început să studieze un sistem de stabilizare a prețurilor prin reglementarea producției.

În anii 1960, Qatar, Libia, Indonezia, Emiratele Arabe Unite și Algeria s-au alăturat OPEC.

În anii 1970, membrii OPEC au căutat să își sporească puterea în ceea ce privește nivelurile de producție și să preia controlul asupra companiilor care operau în interiorul granițelor lor.

Pentru unele țări, cum ar fi Algeria, naționalizarea s-a produs brusc, în timp ce în Arabia Saudită a existat o tranziție de șapte ani de la Arabian American Oil Company (Aramco) la Saudi Aramco, companie naționalizată.

Semnarea actului de nationalizare a industriei petroliere iraniene de către Mohammad Mosaddegh, prim-ministru al Iranului între 1951 și 1953. Credit line: Pictures From History / Universal images group / Profimedia

În state precum Arabia Saudită, guvernul și-a asigurat monopolul asupra întregii producții de petrol. Altele, precum Emiratele Arabe Unite, au decis să opereze în parteneriat cu companii occidentale în timpul tranziției și să își păstreze expertiza în gestionarea activelor.

Cronologia descoperirii

1901

Pe 28 mai, William Knox Darcy primește permisiunea de a explora zăcăminte de petrol și gaze naturale în Persia.

1902

Operațiunile de foraj încep în noiembrie în Munții Chiah Surkh, la 560 km vest de Teheran, sub conducerea inginerului George Reynolds.

1903

Darcy a fondat Prima Companie de Exploatare pe 31 mai cu un capital de 60.000 de lire sterline.

Circa 10,000 de demonstranti impotriva gainst the Anglo Iranian Oil Company. Credit line: TopFoto / Topfoto / Profimedia

1904

Cu finanțele lui Darcy încordate și petrolul încă lipsă, lucrările s-au oprit pe 23 iunie. Dar în noiembrie a acelui an, Burmah Oil a decis să sprijine explorarea cu 40.000 de lire sterline.

1905

Reynolds deschide o nouă sondă de explorare petrolieră la Sardine, la 160 km nord-est de Basra.

1907

Forajul la Sardine pare inutil. Așa că Reynolds decide să mute explorarea în zona Masjid-i-Suleiman.

1908

Burmah Oil investește încă 40.000 de lire sterline și începe forajul în două locații. Pe 26 mai, o fântână de petrol înaltă de 25 de metri se întinde spre cer.