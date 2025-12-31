Cum s-a prăbușit un startup din Franța care obținuse 600 milioane dolari finanțare promițând să facă minuni în domeniul creșterii insectelor

Un startup francez pe nume Ynsect a dat faliment, deși acum câțiva ani era intens promovat, avea planuri de extindere, deschisese și o mega-fabrică și avea parte de investitori faimoși. Compania care promitea să revoluționeze creșterea insectelor a început să aibă probleme încă de acum câțiva ani, iar asta s-a întâmplat și din cauza mai multor greșeli de management.

Promisiuni mari, realizări mult mai mici

Start-up-ul specializat în producerea de proteine animale pe bază de larve de insecte a fost lichidat în decembrie. Cu marje reduse și costuri de producție prea ridicate, Ynsect nu a reușit să ajungă la profitabilitate, scrie Le Monde.

Publicația notează că toți indicatorii păreau favorabili, fiindcă la momentul înființării, în 2011, Ynsect venea cu promisiunea unei adevărate revoluții alimentare: industrializarea producției de proteine animale din larve de insecte. Compania a deschis și o primă fabrică în Franța, în 2015 și voia să se extindă pentru a produce pe viitor și pentru alimentația umană (nu doar pentru agricultură și hrană animală).

O problemă a ținut însă de indecizia șefilor companiei care nu au ales clar pe ce piață să se concentreze, scrie TechCrunch.

Această indecizie s-a reflectat și în strategia de fuziuni și achiziții. În 2021, Ynsect a cumpărat Protifarm, o companie olandeză care creștea viermi de făină pentru alimentația umană, adăugând un al treilea segment de piață, cel al alimentației pentru oameni.

Chiar și atunci când a anunțat tranzacția, CEO-ul de atunci, Antoine Hubert, a admis că vor fi necesari câțiva ani pentru ca mâncarea destinată oamenilor să reprezinte numai 10–15% din veniturile Ynsect.

O realitate dură în piață

Veniturile mici au fost problema-cheie a companiei, maximul fiind de 21 milioane dolari în 2021. Cum lucrurile nu au mers bine, până în 2023 compania acumulase o pierdere netă de 94 milioane dolari, mai, scrie TechCrunch care notează că realitatea din piață s-a dovedit mult mai dură decât planurile optimiste, bazate pe sustenabilitate, care fuseseră prezentate investitorilor care au venit cu fonduri consistente.

TechCrunch scrie și că șefii Ynsect s-au decis prea târziu, în 2023, că se vor orienta către mâncarea pentru animale de companie. Firma deja făcuse un pariu uriaș care însă costase enorm, iar acest pariu a fost Ynfarm, o așa-numită „gigafabrică” din nordul Franței, prezentată de companie ca fiind „cea mai scumpă fermă de insecte din lume”. Construită pentru producție la scară mare, unitatea a consumat sute de milioane de dolari. Marea problemă a fost că acești bani fuseseră cheltuiți înainte ca Ynsect să fi demonstrat viabilitatea modelului său de afaceri.

Site-ul All About Feed a scris pe larg despre declinul Ynsect, notând și că startup-ul a primit investiții și de la banca franceză de investiții BPIFrance și a beneficiat și de subvenții publice pentru construirea fabricii de procesare din Franța.

Fondatorii companiei au venit cu prea mult optimism: promiteau să creeze cel puțin 4.000 de noi locuri de muncă în decurs de zece ani, însă Ynsect nu a depășit niciodată pragul de 250 de angajați.

Din cauza concurenței acerbe din sectorul producției de proteine și a dificultăților de finanțare cu care se confruntă startup-urile din agricultură, Ynsect s-a lovit tot mai mult de probleme financiare.

Au fost câteva încercări de salvare, inclusiv prin decizii în instanță, însă, în iunie, Ynsect a fost nevoită să concedieze 137 dintre cei 200 de angajați rămași la singura sa unitate de producție, situată lângă Amiens, în nordul Franței, unitate deschisă cu doar doi ani înainte.