Cum s-a produs, „în decurs de o milisecundă”, problema care a dus la anularea a mii de zboruri în Marea Britanie

Anularea a mii de zboruri săptămâna trecută în Marea Britanie nu a fost provocată de o „operațiune militară”, ci de o problemă de software, arată o investigație preliminară, potrivit The Guardian și Sky News.

O problemă de software într-o parte a sistemului de control al traficului aerian din Regatul Unit a corupt datele de zbor „în decurs de o milisecundă”, ceea ce a dus la o întrerupere de șase ore, marți, 8 septembrie, și la anularea a peste 2.000 de zboruri, conform operatorului britanic al serviciilor de navigație aeriană (NATS).

Efectele s-au prelungit și în ziua următoare. Problema a afectat sute de mii de pasageri.

NATS a menționat că investigațiile au exclus ipoteza unui atac cibernetic din partea unui actor ostil sau a unui act de sabotaj.

Secretarul britanic pentru transporturi, Heidi Alexander, a declarat că există în continuare întrebări fără răspuns după raportul Nats și că „trebuie să înțelegem urgent de ce această problemă nu a fost descoperită și remediată înainte de a provoca haos”.

Cum s-a produs eroarea

Raportul preliminar, solicitat de Heidi Alexander, explică modul în care o solicitare manuală pentru un cod de aeronavă, aflată în curs de procesare, a fost pusă în așteptare după ce Sistemul Național de Spațiu Aerian (NAS) a primit un mesaj privind o activitate cu prioritate mai mare.

Când procesarea solicitării pentru codul aeronavei a fost reluată, defecțiunea software a făcut ca aceasta să nu fie reluată corect, declanșând reacția în lanț care a dus la blocarea la sol a mii de avioane.

Conform raportului, eroarea a apărut inițial la ora locală 10:00 și a fost semnalată inginerilor, care au început să investigheze situația – însă sistemul a părut să funcționeze din nou, până la ora 12:30, când problema a reapărut și s-a transformat într-un incident major.

Heidi Alexander a precizat că autoritatea de reglementare a sectorului, Autoritatea pentru Aviație Civilă (CAA), urmează acum să „verifice constatările” și să investigheze NATS într-o manieră mai amplă.

NATS spune că este în implementare „o soluție permanentă”

Companiile aeriene au solicitat compensații și un „plan credibil”, iar Ryanair a solicitat demiterea directorului executiv al NATS, Martin Rolfe, după ceea ce a fost a treia defecțiune majoră a sistemului de control al traficului aerian din Marea Britanie începând cu vara anului 2023.

Rolfe susține că acest incident nu a avut legătură cu cele precedente.

„Problema a fost identificată și sunt în vigoare măsuri pentru a limita efectele ei, în timp ce o soluție permanentă este supusă testelor de siguranță și implementată”, a declarat Martin Rolfe.