Cum s-a schimbat viața în orașul cu cea mai ridicată temperatură din istoria Europei: „Într-un fel, cu toții trăim un alt fel de carantină”

Verile fierbinți îi împing pe sicilieni în case și lovesc agricultura locală, un pilon economic al insulei, scrie Reuters.

La cinci ani de când Floridia a înregistrat cea mai ridicată temperatură din istoria Europei, localnicii povestesc cât de puternic este efectul căldurii extreme în timpul verii, care ține oamenii în case, reduce interacțiunile sociale și le amenință mijloacele de trai.

Recordul din august 2021, de 48,8 grade Celsius, într-un moment în care lumea ieșea din pandemia COVID, a transformat orașul sicilian într-un simbol al încălzirii climatice din Europa.

Astăzi, valurile de căldură din ce în ce mai frecvente și mai prelungite îi obligă pe oameni să rămână în case, lăsând străzile și piețele pustii și determinându-i pe unii locuitori să compare căldura extremă cu o nouă formă de carantină.

Schimbarea este vizibilă în întreaga localitate de 20.000 de locuitori situată la periferia Siracuzei, vechiul oraș grecesc de pe coasta de sud-est a Siciliei.

„Temperaturile sunt cu adevărat insuportabile”

Piazza del Popolo, de mult timp centrul social al orașului Floridia, cu cafenele, palmieri și clădiri municipale, este aproape goală mare parte din zi.

Căldura persistă până seara târziu, perturbând o tradiție locală prețuită, cunoscută sub numele de „pigghiari u frescu”, când familiile scot scaunele de bucătărie în fața caselor pentru a prinde briza și a socializa.

„Este îngrozitor, pentru că mulți oameni ajung să rămână închiși în case. Într-un fel, cu toții trăim un alt fel de carantină”, a declarat pentru Reuters Serena Spada, consilierul pentru cultură din Floridia.

„Chiar și persoanele cu copii mici se află în această situație. Copiii nu pot merge în parc sau să se joace afară, deoarece, până târziu după-amiaza, temperaturile sunt cu adevărat insuportabile”, a spus acesta.

„Aș putea muri aici, pe stradă, fără ca nimeni să fie în preajmă să mă ajute”

Pe 11 august 2021, Serviciul de Informații Agrometeorologice din Sicilia (SIAS) a înregistrat o temperatură de 48,8 grade Celsius în Monasteri, o localitate rurală situată la aproximativ 5 km de centrul orașului Floridia.

În 2024, Organizația Meteorologică Mondială a certificat-o ca fiind cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa continentală, un record care rămâne încă valabil.

„Pe măsură ce mergeam, am început să respir cu greutate și m-am gândit: «Aș putea muri aici, pe stradă, fără ca nimeni să fie în preajmă să mă ajute»”, a spus Ugo Tomasello, un localnic, pentru Reuters.

Mulți localnici au presupus că acest record se va dovedi a fi un eveniment izolat. În schimb, verile toride au devenit norma.

„S-a dovedit a fi un semnal de avertizare foarte trist”, a spus Spada.

„Ceea ce ne îngrijorează cu adevărat este creșterea temperaturilor medii”

Deși recordul de temperatură a atras atenția internațională, climatologii afirmă că evenimentele extreme izolate sunt mai puțin semnificative decât creșterea constantă a temperaturilor medii.

Datele Reuters Climate Monitor au arătat că Floridia a atins 33,3 °C pe 12 august 2026, cu 4,1 grade peste media normei istorice din perioada 1961-1990.

„Ceea ce ne îngrijorează cu adevărat este creșterea temperaturilor medii”, a declarat Luigi Pasotti, directorul SIAS.

„Nu mai vorbim despre vârfuri de temperatură extreme care durează una sau două zile, așa cum s-a întâmplat în 2021. Vorbim despre săptămâni întregi, chiar luni, în care temperaturile rămân constant ridicate”, a adăugat acesta.

Și temperaturile nocturne sunt în creștere, oferind puțin răgaz de la căldura zilei.

„În special în acest an, înregistrăm un număr excepțional de mare de nopți tropicale în unele părți ale Siciliei, precum și nopți super-tropicale”, a spus Pasotti.

„Agricultura, un pilon al economiei insulei, este din ce în ce mai vulnerabilă”

În toată Europa, schimbările climatice au fost asociate cu fenomene meteorologice extreme din ce în ce mai frecvente și mai intense, de la secetă și incendii de pădure până la precipitații torențiale.

Sicilia a devenit una dintre zonele de primă linie ale schimbărilor climatice din Europa.

În ianuarie, ciclonul Harry a generat un val record de 16,66 metri între Sicilia și Malta.

Incendiile forestiere au provocat pagube din ce în ce mai mari, insula reprezentând aproximativ 70% din suprafața arsă din sudul Italiei între ianuarie și iulie, potrivit unei analize realizate de Legambiente pe baza datelor EFFIS-Copernicus.

Agricultura, un pilon al economiei insulei, este din ce în ce mai vulnerabilă la schimbările climatice.

Dispariția albinelor

În 2021, peste 3.000 de stupi au fost pierduți în zona Floridia, iar producția de miere a scăzut cu 80%.

„Scăderea populațiilor de albine și a numărului de apicultori, împreună cu pierderea polenizatorilor din cauza schimbărilor climatice și a utilizării pe scară largă a pesticidelor, duce la o reducere a biodiversității și la scăderea calității și a randamentelor în producția agricolă”, a declarat agronomul Francesco Bellomi.

Pentru apicultorii din Floridia, vara a devenit un anotimp al anxietății.

„Există mult mai multe îngrijorări legate de supraviețuirea verii decât în trecut”, a spus apicultorul Francesco Pappalardo, în vârstă de 33 de ani, care a început să lucreze alături de tatăl său încă din copilărie.

„Căldura poate provoca prăbușirea unor colonii individuale și, uneori, se pot pierde întregi stupine, așa cum mi s-a întâmplat mie în anii anteriori”, a adăugat acesta.