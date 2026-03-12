Cum s-au întors resemnați bucureștenii la tramvaie, după ce s-au lăsat seduși de troleibuze și autobuze. The Situationship, anii ’50

Perioada 1949 – 1989 este una în care infrastructura din București se extinde considerabil și intră în circulație troleibuze și autobuze.

Totul trebuia gândit repede. Regimul își dorea să conecteze cât mai repede zonele de la periferie și noile cartiere muncitorești care urmau să fie construite, cu restul orașului.

Și zonele în care se construiseră deja fabrici și uzine trebuiau deservite. Mijloacele de transport în comun trebuia să-i ducă foarte repede pe oameni din cartierele sufocate de blocurile nou construite către uzine.

Astfel, în 1949 este introdusă prima linie de troleibuz, care parcurgea 14 km, de la Piața Victoriei, până la Aeroportul Băneasa.

