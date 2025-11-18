Cum să crești valoarea fiecărui megawatt din regenerabile sau BESS, cu ajutorul inteligenței artificiale

Investițiile record în energie regenerabilă în România și accelerarea rapidă a proiectelor de stocare la scară mare au determinat tot mai mulți producători și investitori să caute modalități de a maximiza valoarea și eficiența activelor lor. Pentru a sprijini această nevoie în creștere, Enery, un producător austriac de energie regenerabilă, și SmartPulse, o companie turcă de software specializată în automatizarea tranzacțiilor de energie pe termen scurt, au anunțat un parteneriat strategic menit să optimizeze portofoliile de producție și stocare.

Echipa noastră de Optimizare a Portofoliului de Energie folosește know-how de piață, tehnologie avansată și inteligență artificială, alimentate de platforma SmartPulse, pentru a identifica în mod automat cele mai bune oportunități de tranzacționare. Gândiți-vă la acest sistem ca la un expert în trading care lucrează pentru dumneavoastră 24/7 – monitorizând prețurile energiei în fiecare secundă și luând decizii inteligente despre momentul optim pentru a vinde sau a cumpăra la cel mai bun profit. Sistemul gestionează totul automat, astfel încât nu trebuie să monitorizați piața în mod constant. Acest lucru permite oricărui producător de energie și deținător de sisteme de stocare să își valorifice pe deplin potențialul activelor, să se protejeze împotriva riscurilor de piață și să profite de fiecare oportunitate de venit.

Pe scurt, „optimizarea portofoliului de energie” înseamnă gestionarea inteligentă a producției și vânzării de energie, astfel încât fiecare proprietar de active să poată obține cel mai bun preț posibil din toate piețele disponibile – pentru ziua următoare (PZU), intra-zilnică și servicii tehnologice de sistem.

Serviciul este disponibil în România și se adresează proprietarilor de centrale electrice regenerabile (solare sau eoliene) și sisteme de stocare cu baterii, operate independent sau în colocare. Inițiativa face parte dintr-un parteneriat regional, conceput pentru a crește valoarea fiecărui megawatt produs sau stocat.

Prin automatizare și know-how uman, fiecare megawatt contează cu adevărat

Prin Enery Portfolio Optimization (EPO), entitate licențiată pentru tranzacționarea energiei, Enery gestionează deja un portofoliu ce depășește 750 MW de capacitate regenerabilă și 650 MWh de stocare în baterii. Integrarea platformei SmartPulse de optimizare multi-piață a îmbunătățit funcționalitățile EPO, permițând tranzacționare automată, dispecerizare în timp real și prognoze bazate pe date. Împreună, aceste progrese permit operarea neîntreruptă, reducerea costurilor de echilibrare și maximizarea veniturilor.

„Expertiza noastră internațională în optimizarea energiei regenerabile și a stocării, combinată cu platforma inovatoare SmartPulse, ne permite să fim mai flexibili și să oferim soluții personalizate pentru fiecare activ,” a declarat Petya Dimova, Head of Energy Trading la Enery. „Acest parteneriat asigură clienților noștri din România servicii de cea mai înaltă calitate și profitabilitate optimizată.”

„Împreună cu Enery, oferim tehnologie și know-how local care îi ajută pe deținătorii de active să transforme volatilitatea în oportunitate”, a adăugat Uygar Yoruk, Head of Global Growth la SmartPulse.

Enery s-a impus ca un lider regional în optimizarea energiei regenerabile în Europa Centrală și de Est, gestionând active ale terților și oferind sprijin consumatorilor industriali prin contracte bilaterale de achiziție de energie (PPA) și furnizare de energie verde. Abordarea sa integrată – de la dezvoltare și construcție până la trading și optimizarea portofoliilor – asigură partenerilor soluții complete, adaptate pieței moderne de energie.

Articol susținut de Enery