Cum să gestionezi avalanșa de informații din online despre războiul din Iran. 5 sfaturi utile, în newsletterul Good Tech din 4 martie

Ca de fiecare dată când e un eveniment major global sau național, feed-urile ne-au fost inundate zilele acestea cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Acest lucru poate să devină copleșitor. În newsletterul Good Tech de mâine, 4 martie, poți găsi câteva sfaturi despre cum se pot gestiona aceste fluxuri de informații fără să ajungi epuizat mental.

Jurnalistul Vlad Dumitrescu trimite în fiecare miercuri dimineață newsletter-ul Good Tech. Dacă vrei să primești tool-uri practice și informațiile cheie ca să navighezi lumea online mai productiv, te poți abona aici:

Consecința modului în care funcționează arhitectura din prezent a mediului online e că de cele mai multe ori, ne ne simțim copleșiți de avalanșa de informații și opinii care vin către noi. Nu doar știri verificate, ci și reacții la știri, interpretări ale interpretărilor, clipuri scoase din context, thread-uri alarmiste și analize scrise la cald.

Platformele intră în modul breaking news iar algoritmii încep să prioritizeze conținutul care stârnește reacții puternice. Într-un astfel de mediu, ajută să ai niște reguli bine stabilite de la care să pornești la drum.

Despre toate acestea, mai multe în newsletterul Good Tech de mâine.