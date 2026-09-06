Cum să ieși din casă la timp dimineața când duci copilul la grădi sau școală. 9 sfaturi garantate de experți

Cum să ieși din casă la timp dimineața când duci copilul la grădi sau școală? Simplu: cu o bună organizare! Începutul de an școlar aduce mereu emoții, agitație și, uneori, haos în familie. După o vară plină, în care programul a fost mai relaxat, trezitul devreme și pregătirile de dimineață pot deveni o adevărată provocare. Dacă ai un copil de grădiniță sau de școală primară, probabil știi deja cât de greu este să plecați din casă la timp, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri.

Ca să faci diminețile mai liniștite și să reușești să ajungi cu copilul la școală fără stres, aplică cele 9 recomandări ale pshihoterapeutei Michelle Felder, citată de parents.com.

1. Începe ziua îngrijindu-te de tine, nu de copil

De multe ori, graba de dimineață ne face să uităm de propriile nevoi. Însă, adevărul este că nu poți avea grijă cu adevărat de copilul tău dacă tu ești flămândă, obosită sau lipsită de energie. Chiar dacă pare greu să-ți găsești timp pentru tine atunci când copilul cere micul dejun sau refuză să-și îmbrace uniforma, câteva minute de îngrijire/ grijă personală pot face diferența.

„Fie că alegi să te trezești cu 15 minute mai devreme pentru a savura liniștea, să faci puțină mișcare, să pui muzică pentru a schimba starea sau să creezi un mic ritual (cum ar fi să-ți bei cafeaua citind știrile), faptul că îți reglezi propriile emoții este primul pas important pentru a-l ajuta și pe copil să facă același lucru”, explică Michelle Felder.

2. Creează o rutină de dimineață consecventă

Să pleci din casă cu un preșcolar poate părea un maraton. Totuși, cu un pic de structură și multă empatie, tranziția poate deveni mai ușoară. Un sistem care funcționează pentru mulți părinți este folosirea unor liste vizuale (pe o tablă care poate fi ușor ștearsă) și a unui cronometru vizual, care îl ajută pe copil să înțeleagă mai bine trecerea timpului.

Nu este nevoie să respecți un program rigid, însă e important ca cel mic să înțeleagă pașii firești ai dimineții: spălat pe dinți, pieptănat, îmbrăcat, micul dejun, încălțat. Îl poți ghida prin întrebări simple și deschise: „Văd că te-ai spălat pe dinți și ți-ai pieptănat părul. Ce urmează să faci înainte să ieșim din casă?” Și specialista confirmă că nu e vorba de autoritate sau rigiditate, ci de consecvență.

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