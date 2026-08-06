Cum să nu plătești dublu în Italia: ghidul costurilor pe care turiștii le află prea târziu

Italia rămâne și în acest an una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români. Deși inflația generală din țară a crescut cu 3% față de anul precedent, serviciile asociate călătoriilor s-au scumpit ușor.

Prețurile din restaurante și hoteluri au crescut cu 3,4%, iar turiștii vor plăti în medie cu 6% mai mult decât anul trecut pentru închirierea echipamentelor de plajă. Cele mai ieftine plaje se găsesc în Rimini și Lignano, iar cele mai scumpe, în Sicilia. Berea costă în Italia între 4 și 7 euro, în timp ce espresso rămâne printre cele mai ieftine din Europa, cu un preț de doar 1–1,5 euro.

În ciuda scumpirilor, prețurile biletelor de avion rămân avantajoase. Dacă rezervi din timp, poți cumpăra bilete dus-întors către destinații precum Roma, Napoli, Sardinia, Sicilia sau Puglia la prețuri cuprinse între aproximativ 30 și 120 de euro. Prin urmare, transportul nu este neapărat cea mai importantă componentă a bugetului de vacanță. Totodată, zborurile sunt mai scumpe în weekend decât în timpul săptămânii.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale. poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix.

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Plajele s-au scumpit cel mai mult în Sicilia

Dacă vrei să petreci timp la malul mării, trebuie să ții cont de faptul că majoritatea plajelor italiene sunt private, iar pentru un loc cu umbrelă și șezlonguri trebuie să plătești. Totuși, fiecare stațiune oferă și o porțiune de plajă gratuită, marcată drept „spiaggia libera”, unde vizitatorii își pot întinde propriul prosop fără costuri. Mai ales în cazul sejururilor de câteva zile, această opțiune poate aduce economii semnificative.

Închirierea unei umbrele și a două șezlonguri pentru o săptămână costă în medie 225 de euro, cu 6% mai mult decât anul trecut. Cele mai scumpe plaje se află în Sicilia, unde prețurile au crescut cu până la 16% într-un an, iar vizitatorii plătesc aproximativ 237 de euro pentru un loc pe plajă timp de o săptămână. La polul opus, printre cele mai accesibile destinații se numără Rimini și Lignano, unde închirierea unui loc pe plajă pentru o săptămână costă mai puțin de 160 de euro.

„Creșterea prețurilor în Italia urmează tendința europeană, însă biletele de avion nu mai au cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță. În prezent, turiștii plătesc cel mai mult pentru serviciile de la destinație, în special pentru plaje, cazare și mese. De aceea, merită să cunoști prețurile și obiceiurile locale înainte de plecare”, spune Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax.

Mâncarea costă mai mult, dar cafeaua rămâne printre cele mai accesibile din UE

O pizza și o băutură costă aproximativ 15–20 de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 4%. La nivel național, o pizza Margherita costă în medie aproximativ 7 euro, în timp ce o cină la restaurant ajunge la 22–40 de euro de persoană, în funcție de locație și de tipul localului.

În ciuda scumpirilor, cafeaua italiană rămâne printre cele mai accesibile din Europa. De regulă, un espresso comandat și consumat în picioare la bar costă doar 1–1,5 euro, iar un cappuccino, aproximativ 1,2–2,5 euro.

Turiștii care aleg să stea pe terasă sau vizitează cele mai cunoscute obiective turistice vor plăti semnificativ mai mult. De exemplu, în Piazza San Marco din Veneția, o ceașcă de cafea poate costa între 7 și 9 euro.

Poți economisi dacă înțelegi obiceiurile locale

Atunci când îți planifici bugetul, merită să cunoști și obiceiurile locale, deoarece acestea pot influența semnificativ costul final. În Italia, termenul „bar” nu desemnează un local axat pe băuturi alcoolice, ci o cafenea tradițională.

Este mai avantajos să comanzi cafeaua direct la tejghea și să o bei în picioare, deoarece servirea la masă este, de regulă, mult mai scumpă.

În plus, nota include adesea coperto, o taxă care acoperă aranjarea mesei, pâinea sau produsele de panificație și serviciile de bază, în valoare de aproximativ 1,5–3 euro de persoană. În multe localuri se percepe și servizio, o taxă obligatorie pentru servire.

„La baza unei vacanțe reușite stă planificarea. Detaliile care nu sunt evidente la prima vedere pot face diferența: dacă bei cafeaua la terasă sau la bar, ori dacă alegi o plajă cu plată sau una gratuită. Pe parcursul unei vacanțe de o săptămână, astfel de decizii pot aduce unei familii economii suficiente pentru o excursie sau o cină în plus”, adaugă Putilean.

Turiștii pot fi surprinși și de programul tradițional al localurilor. Între orele 15:00 și 18:00, bucătăriile multor restaurante sunt închise, aceasta fiind perioada de pauză de după-amiază.

O altă particularitate a gastronomiei italiene este faptul că băuturile pe bază de cafea și lapte, precum cappuccino, latte sau macchiato, sunt asociate în principal cu micul dejun.

Turiștii ar trebui să rămână vigilenți, deoarece în zonele turistice apar uneori escroci care se prezintă drept polițiști sau alți reprezentanți ai autorităților și solicită plata unor presupuse amenzi, de exemplu pentru fotografiere. De asemenea, merită să respecți codul vestimentar local. În multe orașe de coastă este interzis să circuli pe străzi sau să intri în magazine purtând doar costumul de baie, iar autoritățile locale pot aplica amenzi pentru nerespectarea regulilor.