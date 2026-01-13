Mai jos poți citi o ediție completă a newsletterului săptămânal „Good Tech”, semnat de Vlad Dumitrescu. Abonează-te ca să primești edițiile viitoare aici:

The Fix

Cum în 2026 trebuie să avem un cont separat pentru toate aplicațiile și site-urile, să reușești să ții minte parolele pentru fiecare dintre ele devine aproape misiune imposibilă.

În urmă cu câțiva ani, era fezabil să-ți amintești parolele: câteva conturi, poate un email, un cont de social media și era suficient. Memoria umană făcea față cu brio (nu și a mea, nu țin minte nici ce am mâncat azi dimineață, dar asta e altă discuție). Astăzi, însă, fiecare serviciu online cere cont separat: Netflix, Spotify, aplicații de livrări, fitness, banking, platforme de știri, site-ul frizeriei etc.

Cerințele tehnice ale platformelor (majuscule, simboluri, cifre, reguli diferite pentru fiecare site) ne fac misiunea și mai grea. Dar în loc să îți notezi toate parolele undeva, să le refolosești sau chiar să încerci să le ții minte, ar fi mai eficient dacă te-ai folosi de un password manager.

Un password manager generează parole unice, lungi și greu de ghicit pentru fiecare cont, le stochează în siguranță și le completează automat atunci când te loghezi. Trebuie să ții minte o singură parolă principală și ai scăpat de o grijă. E, cumva, un fel de asistent digital care te ajută cu gestionarea „birocrației” online. În plus, majoritatea te vor avertiza când o parolă a fost compromisă sau când e prea slabă.

Când alegi un password manager, nu există neapărat un „cel mai bun” universal care se aplică tuturor, ci totul ține mai grabă de ce ți se potrivește ție. În general, ar fi bine să te uiți în primul rând la siguranța și criptarea oferită: aplicația ar fi bine să cripteze parolele local sau în cloud, cu standarde recunoscute, astfel încât nimeni să nu poată citi parola principală.

Contează și cât de ușor e de folosit aplicația, interfața nu ar trebui să fie prea complicată sau configurarea să dureze prea mult. Nu în ultimul rând, asigură-te și că e compatibilă cu ce dispozitive folosești tu; ideal e să meargă pe telefon, laptop/PC și tabletă și să completeze automat parolele oriunde ai nevoie.

Cele mai bune password managers gratuite

Bitwarden e una dintre cele mai populare variante: e open-source, ceea ce înseamnă că experții în securitate și comunitatea pot verifica codul și să se asigure că totul e în regulă. În varianta gratuită primești stocare nelimitată de parole, sincronizare între dispozitive, generare automată de parole complexe, autofill în browsere și aplicații și stocare criptată. E o alegere bună dacă vrei ceva ușor de folosit, gratuit și de încredere.

O altă opțiune bună e Proton Pass. Creat de aceeași echipă responsabilă de Proton Mail (cunoscut pentru accentul pus pe confidențialitate utilizatorilor), Proton Pass stă excelent când vine vorba de criptare puternică, dar și de o interfață curată, ușor de utilizat. În versiunea gratuită poți să stochezi parole și alte date sensibile, să sincronizezi parolele între dispozitive și să generezi parole complexe.

Dacă folosești deja alte servicii Proton, integrarea e și mai naturală. Proton e varianta cea mai bună pentru cei preocupați de securizarea parolelor, renumele celor de la Proton când vine vorba de confidențialitate vorbește de la sine.

Dacă vrei altceva integrat direct în ecosistemul tău, Google Password Manager și iCloud Keychain (pentru utilizatorii Apple) sunt variante gratuite care vin „built‑in”. Google Password Manager funcționează automat în Chrome și pe Android, sincronizând parolele între dispozitivele tale Google, completându‑le când te loghezi pe site‑uri și aplicații.

iCloud Keychain face același lucru pentru utilizatorii de iPhone, iPad și Mac, sincronizând parolele prin iCloud și completându‑le instant. Ambele soluții sunt excelente pentru cine vrea confort maxim cu zero setup suplimentar.

Chiar dacă Google Password Manager și iCloud Keychain sunt convenabile și integrate, Bitwarden și Proton Pass oferă avantaje clare pentru cei care vor mai mult: stocare nelimitată de parole și note, organizare prin foldere și etichete, compatibilitate multiplatformă reală, generare de parole complexe și audituri de securitate. În plus, oferă un control mai mare asupra confidențialității și criptării datelor.

Cele mai bune variante premium

Dacă ești dispus să investești puțin pentru confort și securitate suplimentară, existe variante premium care pot să aducă niște funcții avansate care fac gestionarea parolelor mai sigură și mai simplă.

De exemplu, 1Password rămâne printre cele mai populare aplicații de acest gen: pe lângă stocarea securizată a parolelor, generarea de parole complexe și completarea automată, oferă și organizare avansată prin „vault-uri” separate, autentificare în doi pași integrată, monitorizarea de parole compromise și posibilitatea de a oferi acces securizat la anumite parole familiei sau echipei tale.

Dashlane Premium merge chiar mai departe prin funcții extra precum VPN inclus pentru o navigare securizată, alertă în timp real pentru breșe de securitate sau schimbarea automată a parolelor pe anumite site-uri și stocarea nelimitată de date sensibile. E de folosit dacă vrei să-ți securizezi, practic, întreaga prezență online, nu doar parolele.

NordPass e o altă opțiune premium solidă, creată de echipa din spatele NordVPN. Vine și cu o serie de funcții avansate care merg dincolo de simpla stocare a parolelor. Aplicația oferă rapoarte detaliate despre breșe de securitate, ca să știi dacă datele tale au fost compromise, dar și funcții precum email masking (utile când nu vrei să-ți dai adresa reală peste tot), stocare criptată în cloud, un „health report” care îți arată cât de sigure sunt parolele tale și acces de urgență pentru persoane de încredere. În plus, NordPass permite și crearea și salvarea de passkeys, o alternativă mai sigură la parolele clasice, care începe să fie adoptată tot mai des de platformele mari.

The Bigger Picture

Avem nevoie de aceste password managers pentru că fiecare serviciu online cere un cont, fiecare aplicație vrea datele tale, iar fiecare platformă adaugă noi niveluri de securitate și verificare. Netflix, Spotify, banca, aplicațiile de livrat mâncare, aplicațiile de fitness, frizeriile etc: toate vin la pachet cu conturi separate și parole unice.

Dar de ce am ajuns aici? Explicația ține de modelele economice și sociale ale internetului contemporan. Platformele online concurează pentru atenția și datele utilizatorilor. Contul e o metodă de a personaliza experiența utilizatorilor, însă mai important de atât, e cea mai bună metodă de a aduna informații despre comportamentele noastre și de a monetiza aceste date. E moneda de schimb a internetului. În teorie, el există ca să ne facă viața mai ușoară: să nu pierdem istoricul, să primim recomandări relevante, să ne fie mai simplu să plătim etc.

În practică, contul este infrastructura prin care platformele pot lega toate aceste acțiuni între ele și le pot transforma în date valoroase. Fiecare click, căutare, pauză, skip sau achiziție este atașată unei identități.

Aceste date sunt apoi folosite în mai multe feluri. În primul rând, pentru publicitate țintită: cu cât o platformă știe mai multe despre tine (ce vârstă ai, unde locuiești, ce te interesează, la ce reacționezi) cu atât reclamele pot fi mai precise și mai scumpe pentru advertiseri.

Algoritmii pun cap la cap aproape tot ce lași în urmă online: ce cauți, pe ce site-uri intri, ce conținut consumi, ce apreciezi sau ignori, unde te afli în mod obișnuit și cum se comportă alți utilizatori care seamănă cu tine. Din acest amestec rezultă un profil digital extrem de precis, capabil să anticipeze, cu o rată mare de succes, ce produse, servicii sau mesaje ar avea cele mai mari șanse să-ți atragă atenția. Toate astea ar fi mai greu de gestionat fără un cont activ al tău.

În al doilea rând, datele colectate prin conturi sunt folosite pentru optimizarea produselor și creșterea timpului petrecut în aplicație. Algoritmii de recomandare de pe Netflix, YouTube sau Spotify funcționează pentru că pot analiza comportamentul tău pe termen lung: ce consumi, când abandonezi, ce revii să vezi. Cu cât stai mai mult, cu atât crește valoarea ta ca utilizator, fie prin reclame, fie prin retenția abonamentului. Contul este liantul care face această urmărire coerentă în timp.

Conturile sunt esențiale și pentru extinderea ecosistemelor digitale. Odată ce ai un cont Google, Apple sau Meta, devine mult mai ușor pentru aceste companii să te mute între servicii, să-ți sincronizeze datele și să-ți creeze o experiență „fără fricțiuni”.Pentru utilizator e comod, pentru platforme e profitabil: cu cât ești mai adânc integrat într-un ecosistem, cu atât e mai greu să renunți la el.

One last thing

În curând, vom putea să vedem Instagram Reels și pe televizoare. Nu e minunat când tehnologia produce inovație și contribuie la progresul societății?

not a single soul has ever scrolled thru ig and said "damn.. i wish i had this on tv" https://t.co/1VzgYChaYv — Corn ✧⍣ (@upblissed) December 16, 2025

Pe miercuri,

Vlad