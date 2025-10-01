Vision Smart se poziționează ca un partener esențial pentru investitori, oferind consultanță gratuită și acces la proprietăți premium în Dubai, unde specialiștii noștri prognozează o creștere susținută a randamentelor din chirii până în 2030, transformând orașul într-un hub de investiții profitabile și sustenabile.

Cum poate Dubai să devină o sursă stabilă de venit pasiv prin închirieri?

Dubai, cu economia sa diversificată și atractivitatea globală, oferă investitorilor oportunități unice de a genera venituri pasive prin închirierea apartamentelor. Specialiștii Vision Smart Real Estate Investments, agenție specializată în proprietăți off-plan de lux, subliniază că randamentele din chirii pot atinge până la 13%, susținute de cererea constantă din partea expatriaților și turiștilor. În prima jumătate a lui 2025, piața imobiliară a Dubaiului a înregistrat vânzări record de peste 36 miliarde Euro în proprietăți off-plan, confirmând potențialul acestei piețe pentru investitori care doresc venituri stabile. Vision Smart vede în Dubai nu doar o destinație de lux, ci un ecosistem unde investițiile în apartamente generează randamente predictibile, cu o medie de 8-13% anual, superioară multor piețe Europene.

Specialiștii noștri prognozează că, până în 2030, randamentele din chirii vor crește cu 10-15% în zonele premium, impulsionate de influxul de populație și dezvoltarea.Vision Smart recomandă investiții în proprietăți cu facilități integrate, precum piscine infinity și spații wellness, care cresc atractivitatea pentru chiriași și, implicit, ratele de ocupare la peste 90%. Această abordare transformă închirierea într-o sursă de venit pasiv eficientă, cu costuri de întreținere reduse prin tehnologii smart-home.

Ce strategii recomanda specialiștii Vision Smart pentru maximizarea randamentelor din chirii?

Pentru a obține randamente de până la 13% din închirierea unui apartament în Dubai, specialiștii Vision Smart sugerează o strategie structurată. Zonele cu cerere înaltă, precum Downtown Dubai, oferă randamente stabile datorită proximității față de atracții precum Burj Khalifa, cu chirii medii de 35.000 EUR anual pentru un apartament de 2 camere. Vision Smart prognozează că, până în 2027, aceste zone vor vedea o creștere a chiriilor cu 15%, impulsionată de turism și evenimente internaționale. Recomandarea noastră este să optați pentru proprietăți off-plan, care pornesc de la 200.000 de Euro și oferă flexibilitate prin planuri de plată fără dobândă pe până la șase ani, reducând investiția inițială.

Un alt aspect cheie este diversificarea portofoliului. Specialiștii noștri anticipează că apartamentele cu facilități premium, precum gym-uri private și cluburi pentru copii, vor genera randamente superioare, cu rate de ocupare de 95%. De exemplu, în Business Bay, randamentele pot atinge 13%, susținute de creșterea sectorului business. Vision Smart oferă consultanță gratuită pentru a analiza aceste opțiuni, incluzând evaluări predictive prin AI, care prognozează randamente pe baza trendurilor pieței. Până în 2030, specialiștii noștri estimează o creștere medie a chiriilor cu 5% anual, datorită populației în expansiune și economiei diversificate, făcând Dubai o alegere sigură pentru venit pasiv.

Securitatea este esențială, Dubai Land Department reglementează tranzacțiile prin escrow, asigurând protecție pentru investitori. Specialiștii Vision Smart recomandă verificarea acestui aspect, care minimizează riscurile și sporește încrederea chiriașilor. Mai mult, Golden Visa oferă rezidență pe termen lung pentru investiții de minim 465000 EUR, adăugând valoare prin beneficii fiscale. Prognozele noastre indică că, cu o gestionare corectă, randamentele pot fi optimizate prin chirii sezoniere, crescând veniturile cu 20% în perioade de vârf.

Ce avantaje oferă deținerea unui apartament în Dubai dincolo de randamente financiare?

Deținerea unui apartament în Dubai oferă avantaje care depășesc randamentele financiare, transformând investiția într-o decizie de viață. Specialiștii Vision Smart subliniază că Dubai oferă un stil de viață multicultural, cu peste 200 de naționalități, și facilități de top care fac relocarea atractivă. De exemplu, zone precum Dubai Creek Harbour integrează spații verzi și tehnologii sustenabile, aliniate cu Dubai 2040, oferind un mediu eco-friendly cu costuri reduse. Prognozele noastre anticipează că, până în 2030, aceste zone vor deveni standard, cu o creștere a valorii proprietăților de 15-30%.

Pentru familii, Dubai oferă școli internaționale și spitale de clasă mondială, făcând închirierea profitabilă și rezidența plăcută. Specialiștii noștri prognozează o creștere a cererii pentru proprietăți cu facilități familiale, cum ar fi cluburi pentru copii, cu randamente suplimentare din chirii pe termen lung. De asemenea, taxe zero pe proprietate și venituri din chirii reduc povara fiscală, iar specialiștii Vision Smart recomandă investiții în apartamente cu vedere la mare, care oferă un plus de 10% la randamente prin atractivitate turistică.

Piața din Dubai este rezilientă, cu creștere anuală de 15-30%, impulsionată de turism și afaceri. Specialiștii noștri anticipează că, datorită integrării AI în managementul proprietăților, costurile de întreținere vor scădea cu 20%, crescând profitabilitatea. Dubai oferă oportunități de diversificare, cu beneficii precum Golden Visa, care oferă rezidență și acces la piețe Europene.

Tendințele pieței din Dubai sunt marcate de o cerere crescută pentru proprietăți sustenabile și inteligente, cu specialiștii Vision Smart prognozând o dublare a valorii proprietăților până în 2030.Prognozele indică o creștere de 5.6% în 2025, impulsionată de diversificare economică și turism. Specialiștii noștri văd o piață rezidențială de 52.32 miliarde EUR până în 2030, cu 5.1% CAGR, și o creștere industrială în zone precum Dubai South. Randamentele din chirii vor rămâne stabile la 8-13%, cu aprecieri de 15-30% în zone cheie.

Vision Smart prognozează o accentuare a investițiilor cross-border, cu Dubai atrăgând capital românesc prin beneficii fiscale.

