Cum să te bucuri de ouă de ciocolată de Paște fără să îți strici somnul

Paștele a sosit, iar ciocolata este peste tot. Dacă însă în ultima vreme ți-a fost mai greu să dormi, ouăle de ciocolată consumate târziu ar putea fi o parte din problemă deoarece unele ingrediente din ciocolată, inclusiv cofeina și zahărul, îți pot afecta somnul, scrie The Conversation.

Problema este și mai mare pentru părinții cu copii, deoarece un program de somn dat peste cap are nevoie uneori de eforturi mari pentru a-l regla din nou.

Vestea bună este că, dacă ne place ciocolata, nu trebuie să renunțăm complet la ea în această perioadă plină de tentații.

În schimb, știința ne oferă câteva sfaturi pentru a o putea savura fără sacrificarea somnului.

Știința din spatele ciocolatei

Majoritatea oamenilor sunt de acord că ciocolata este delicioasă. Acest lucru se datorează faptului că este făcută din ingrediente gustoase precum cacao, unt de cacao și zahăr.

Însă ciocolata este mai mult decât un simplu desert dulce. Ea conține sute de compuși naturali, inclusiv stimulanți ușori – substanțe care fac mintea sau corpul mai active. Acești stimulanți pot influența cât de bine dormi.

Zahărul este unul dintre ingredientele principale ale ciocolatei. Atunci când consumi alimente bogate în zahăr, cum ar fi ouăle de ciocolată, nivelul glicemiei tinde să crească rapid. Ca răspuns, organismul eliberează insulină pentru a readuce aceste niveluri la normal.

Așadar, dacă mănânci ciocolată seara, vei avea probabil o creștere bruscă a glicemiei. Aceasta îți va stimula temporar nivelul de energie, alături de o reducere a stării normale de somnolență. Toate aceste fluctuații pot perturba calitatea somnului chiar și după ce mergem la culcare, făcând mai dificilă menținerea lui pe parcursul nopții.

Ciocolata are și cofeină

Un alt ingredient al ciocolatei este cofeina. Aceasta acționează prin blocarea unei substanțe chimice din creier care favorizează somnul, numită adenozină. Atunci când semnalul adenozinei este blocat, ne simțim mai alerți. Deși acest lucru este util în timpul zilei, consumul de cofeină seara poate face mai dificilă adormirea.

Un ou de ciocolată conține o cantitate mică de cofeină, de obicei doar câteva miligrame. Dacă comparăm acest lucru cu un espresso, care conține între 50 și 70 de miligrame de cofeină, nu pare mult. Însă mai multe ouă de ciocolată consumate deodată, așa cum se întâmplă adesea de Paște, pot afecta somnul din cauza conținutului de cofeină. Chiar și cantități mici de cofeină pot întârzia adormirea și pot afecta calitatea somnului. Iar combinarea cofeinei cu zahărul, în alimente precum ouăle de Paște, poate amplifica aceste efecte.

Teobromina din ouăle dulci de Paște

Ciocolata conține și teobromină, un stimulent întâlnit frecvent în boabele de cacao. Teobromina este similară cofeinei prin faptul că blochează semnalul adenozinei. De asemenea, poate crește ritmul cardiac.

Astfel, deși nu este la fel de puternică precum cofeina, teobromina poate afecta capacitatea de a adormi și de a rămâne adormit.

Din fericire, nu trebuie să renunțăm la ciocolată pentru a dormi bine.

Când mâncăm ciocolată de Paște (și în general)?

Consumul oricărui aliment aproape de ora de culcare poate îngreuna adormirea și poate reduce calitatea somnului. De asemenea, poate crește probabilitatea de a avea vise intense.

Mâncatul târziu poate duce și la probleme digestive. Cercetările sugerează că organismul uman digeră mai greu alimentele noaptea.

Dacă mâncăm chiar înainte de culcare, pot apărea diverse simptome, inclusiv refluxul gastric. Acesta este o afecțiune digestivă frecventă în care acidul gastric urcă în esofag, provocând o senzație neplăcută de arsură. Consumul de ciocolată seara poate favoriza refluxul acid, deoarece ingrediente precum cofeina și teobromina relaxează mușchii care mențin acidul gastric la locul lui.

Ciocolata are și un conținut ridicat de grăsimi, ceea ce poate încetini digestia și contribui la refluxul acid. Aceste probleme digestive pot face mai dificilă adormirea și menținerea somnului.

Prin urmare, este recomandat să evităm consumul oricărui aliment, inclusiv ciocolata, cu cel puțin trei ore înainte de culcare.

Ce tip de ciocolată să evităm?

Ciocolata neagră conține de regulă mai multă cacao decât alte tipuri de ciocolată. Asta înseamnă că are niveluri și mai ridicate de cofeină și teobromină. Prin urmare, aceasta este de evitat seara târziu.

Ciocolata albă nu este făcută din solide de cacao, astfel că, în general, nu conține cofeină. Totuși, are un conținut ridicat de zahăr și grăsimi, așa că ar trebui luată în calcul limitarea cantității consumate înainte de culcare.

Gestionarea porțiilor este, de asemenea, importantă pentru a oferi organismului timp să digere înainte de a merge la somn. Un singur ou de ciocolată obișnuită consumat după cină nu va afecta probabil foarte mult somnul. Un iepuraș întreg însă e altă poveste.

Rezumând, este util să fim atenți la momentul, tipul și cantitatea de ciocolată pe care o consumăm, în special înainte de culcare. Astfel, ne putem bucura de Paște de ouăle de ciocolată fără să sacrificăm din orele de somn.

FOTO articol: Shop © Tanya Keisha | Dreamstime.com.