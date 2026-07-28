Cum schimbă dezvoltarea sistemului privat modul în care sunt îngrijite femeile?

Dezvoltarea sistemului privat de sănătate din România a schimbat în mod vizibil și modul în care este privită sănătatea femeii. Dacă în urmă cu un deceniu oferta medicală era concentrată în principal pe consultații ginecologice, sarcină și naștere, astăzi femeile au acces la servicii medicale dedicate fiecărei etape a vieții și unor afecțiuni care, până nu demult, erau insuficient înțelese sau tratate.

Tot mai multe femei au observat această schimbare. Astăzi pot discuta deschis despre endometrioză, infertilitate, menopauză sau sănătate hormonală, pot beneficia de teste genetice în timpul sarcinii, de echipe multidisciplinare pentru tratarea cancerului de sân sau de intervenții asistate robotic pentru afecțiuni ginecologice complexe. În același timp, adolescentele sunt încurajate să privească sănătatea feminină cu mai multă încredere și fără subiecte considerate tabu.

Dincolo de apariția unor servicii noi, cea mai importantă schimbare este însă alta: femeia începe să fie privită în ansamblu, iar nevoile ei medicale sunt abordate diferit la 15, la 30, la 50 sau la 70 de ani.

Medicover este un studiu de caz interesant pentru această transformare. Analizând investițiile realizate în ultimii ani, se observă o direcție clară: extinderea serviciilor dedicate femeilor dincolo de ginecologia clasică și construirea unei oferte medicale care acoperă nevoile specifice fiecărei etape a vieții. Maternități moderne, centre dedicate endometriozei, servicii pentru sănătatea sânului, medicină dedicată menopauzei, programe pentru adolescente sau sănătate metabolică sunt, privite împreună, expresia aceleiași strategii.

De la prima ecografie la începutul unei relații pe termen lung

Poate cea mai vizibilă schimbare din ultimii ani este modul în care femeile trăiesc experiența sarcinii și a nașterii. Astăzi îngrijirea începe încă din primele săptămâni de sarcină și continuă mult după venirea copilului pe lume.

O viitoare mamă beneficiază de monitorizare atentă pe tot parcursul sarcinii, de ecografii de înaltă performanță, medicină materno-fetală și teste genetice care pot identifica din timp anumite riscuri sau afecțiuni și oferă părinților informațiile necesare pentru a lua cele mai bune decizii pentru mamă și copil.

În ultimii ani, Medicover a implementat această abordare în maternitățile din București, Cluj și Oradea. Dincolo de investiții în infrastructură și tehnologie, modelul pune accent pe experiența pacientei, continuitatea îngrijirii și sprijinul oferit femeii într-una dintre cele mai importante etape ale vieții sale.

Acest mod de a privi îngrijirea femeii a stat și la baza dezvoltării altor servicii dedicate. Centrele pentru tratamentul endometriozei, serviciile pentru sănătatea sânului, programele dedicate menopauzei sau sănătății metabolice răspund aceleiași filozofii: nevoile unei femei se schimbă de-a lungul vieții, iar medicina trebuie să evolueze odată cu ele.

O pacientă. O echipă. Un plan de tratament.

Una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani este felul în care sunt abordate afecțiuni care, mult timp, au fost subestimate sau diagnosticate târziu.

Endometrioza este poate cel mai bun exemplu. Pentru multe femei, ani la rând durerile severe au fost considerate „normale”, iar diagnosticul a venit după numeroase consultații și investigații. Astăzi, această afecțiune este tratată cu multă atenție, iar pacientele beneficiază de echipe multidisciplinare, tehnologii moderne și intervenții adaptate gradului de complexitate al bolii.

Medicover a dezvoltat centre dedicate tratamentului endometriozei în București, Cluj și Oradea, reunind ginecologi, chirurgi, imagiști și alți specialiști implicați în îngrijirea acestor paciente. La Cluj, intervențiile complexe pot fi realizate inclusiv prin chirurgie asistată robotic, oferind o precizie mai mare și o recuperare mai rapidă.

Aceeași abordare se regăsește și în dezvoltarea serviciilor dedicate sănătății sânului. Diagnosticul precoce, imagistica performantă, genetica medicală și colaborarea dintre specialități oferă femeilor șanse mai bune de tratament și contribuie la o îngrijire personalizată, adaptată fiecărui caz.

Menopauza, începutul unei noi etape

Mult timp, menopauza a fost redusă la câteva simptome considerate inevitabile sau tratată ca un moment după care atenția acordată sănătății femeii scade treptat.

Astăzi, perspectiva este diferită. Menopauza este începutul unei noi etape medicale, cu nevoi specifice și provocări care merită aceeași atenție. Modificările hormonale influențează sănătatea cardiovasculară, metabolismul, sănătatea osoasă, somnul, echilibrul emoțional și, în cele din urmă, calitatea vieții.

Din acest motiv, mai multe sisteme medicale dezvoltă servicii dedicate femeilor aflate la menopauză, reunind ginecologi, endocrinologi, cardiologi, nutriționiști și alți specialiști. Obiectivul nu este doar tratarea simptomelor, ci prevenirea problemelor de sănătate care pot apărea în această etapă și menținerea unei vieți active pentru mai mult timp.

Pornind de la aceeași viziune, Medicover a dezvoltat Centrul de Sănătate a Femeii și Clinica de Menopauză, construite în jurul ideii că această perioadă a vieții merită aceeași atenție medicală ca adolescența, sarcina sau anii fertili.

Mesajul este simplu: sănătatea femeii nu e mai puțin importantă odată cu vârsta. Dimpotrivă, este momentul în care prevenția, monitorizarea și accesul la echipe multidisciplinare pot avea unul dintre cele mai mari efecte asupra calității vieții.

Dezvoltarea unei relații de încredere între femei și sistemul medical

Un model modern de îngrijire începe cu educația și cu dezvoltarea unei relații de încredere între femei și sistemul medical. Prima vizită la ginecolog este, pentru multe adolescente, primul contact cu un medic care le vorbește despre propriul corp, prevenție și sănătatea reproductivă. Modul în care este trăită această experiență poate influența felul în care o femeie se va raporta la controalele medicale și la prevenție pentru tot restul vieții.

Pornind de la această convingere, Medicover dezvoltă inițiative care încurajează dialogul deschis despre sănătatea feminină încă din adolescență. Programul Red Society, realizat împreună cu Asociația Enroush și dedicat elevelor și studentelor, urmărește să normalizeze discuțiile despre menstruație, sănătatea ginecologică și schimbările prin care trece organismul unei tinere. În același timp, programele dedicate primei vizite la ginecolog îi ajută pe adolescente și pe părinții lor să transforme un moment care poate părea dificil într-un pas firesc spre o relație sănătoasă cu medicina.

Aceeași preocupare se regăsește și în inițiativele dedicate femeilor adulte. Campaniile care le încurajează pe fiice să își aducă mamele la controale preventive pornesc de la o realitate bine cunoscută: în multe familii, femeile au grijă de sănătatea tuturor, dar o amână pe a lor. Poate că cea mai importantă schimbare este aceasta: femeile sunt încurajate să își acorde aceeași grijă pe care, de cele mai multe ori, o oferă celor din jur.

O nouă perspectivă asupra sănătății femeii

Privite separat, maternitățile, centrele dedicate endometriozei, serviciile pentru sănătatea sânului, Clinica de Menopauză, programele de educație pentru adolescente sau dezvoltarea serviciilor dedicate sănătății metabolice pot părea proiecte independente, însă ele fac parte din aceeași direcție strategică.

Medicover a construit un model de îngrijire care privește femeia ca pe un întreg, nu ca o succesiune de afecțiuni sau etape medicale. Fiecare investiție completează un parcurs în care prevenția, diagnosticul precoce, tehnologia, colaborarea dintre specialități și continuitatea îngrijirii au același obiectiv: o viață mai sănătoasă și o calitate mai bună a vieții.

Aceasta este, poate, una dintre cele mai importante transformări prin care trece astăzi medicina. Accentul se mută de la tratarea unei boli la înțelegerea nevoilor pacientului pe termen lung.

În cele din urmă, un astfel de model de îngrijire nu înseamnă doar acces la tehnologii moderne sau la servicii specializate. Înseamnă ca fiecare femeie să găsească, în fiecare etapă a vieții, răspunsurile medicale de care are nevoie pentru a trăi sănătos și cu încredere.

Articol susținut de Medicover