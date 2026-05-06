Cum se antrenează militarii români împotriva dronelor. Imaginile dezvăluite de NATO

Trupele române au exersat tehnici de contracarare a dronelor, în cadrul exercițiului „Eastern Phoenix”, organizat recent în Poligonul Capu Midia de Ministerul Apărării Naționale și Comandamentul aliat pentru transformare (ACT) al NATO. Alianța a publicat imaginile, miercuri, 6 mai.

În secvențele publicate de NATO, militarii români utilizează mai multe vehicule aeriene fără pilot. Antrenamentul a fost legat de o serie de exerciții axate pe consolidarea capacităților de contracarare a sistemelor de acest gen, a explicat alianța într-un comunicat de presă.

Imaginile au fost filmate în 24 aprilie.

Antrenamente ale militarilor români împotriva dronelor, în 24 aprilie 2026 în cadrul exercițiului „Eastern Phoenix”. Sursa: NATO

NATO a descris dronele drept „una dintre amenințările care se dezvoltă cel mai rapid de pe câmpul de luptă modern”.

„Capacitatea NATO de a contracara amenințările emergente reprezentate de drone depinde nu numai de accesul la cele mai noi tehnologii, ci și de capacitatea de a le testa, integra și utiliza în condiții reale. Acesta este motivul pentru care, în România, trupele aliate au exersat tehnici de contracarare a dronelor”, au mai declarat reprezentanții alianței.

21 de țări aliate prezente la exercițiul din Poligonul Capu Midia

Exercițiul „Eastern Pheonix” a avut loc în Poligonul Capu Midia, în perioada 14-24 aprilie, după cum anunța Ministerul Apărării Naționale în prealabil. Evenimentul a adus laolaltă aproximativ 500 de militari și reprezentanți ai industriei, din 21 de țări aliate.

„Prin astfel de iniţiative, Armata României şi ACT îşi reafirmă angajamentul continuu în direcţia identificării soluţiilor optime pentru contracararea ameninţărilor generate de drone, prin valorificarea inovării şi experimentării în plan operaţional, precum şi pentru consolidarea cooperării cu industria de armament în ceea ce priveşte testarea, evaluarea şi integrarea tehnologiilor relevante, adaptate provocărilor curente”, explica MApN, citat de Monitorul Apărării.

Antrenamentele vin în contextul incidentelor legate de drone care au avut loc în România în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în zonele de graniță. Ziarul american New York Times a relatat, într-un reportaj realizat în țara noastră, că alertele privind posibile incursiuni ale dronelor pe teritoriul românesc au devenit o obișnuință pentru cetățenii din județul Tulcea.