Cum se anunță vremea în următoarele săptămâni de vară. Prognoza publicată de ANM

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 8 iunie – 6 iulie 2026 se așteaptă ca temperaturile să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă mai ales în jumătatea de vest a țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în unele regiuni.

Conform ANM, în intervalul 8 – 15 iunie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în regiunile estice și sudice, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vestul teritoriului.

În săptămâna 15 – 22 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunie vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale, în toate regiunile.

În săptămâna 22 – 29 iunie, cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice, mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Iar în perioada 29 iunie – 6 iulie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum sunt realizate prognozele

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.