Cum se apără un stat nordic de amenințările hibride ale Rusiei: „Experții în noi tehnologii sunt indispensabili pentru securitate”

„Activitățile hibride rusești vizează să ne slăbească democrațiile și să ne descurajeze să sprijinim Ucraina”, spune Espen Barth Eide, ministrul Afacerilor Externe din Norvegia, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Espen Barth Eide a devenit Ministru de Externe al Norvegiei în octombrie 2023, după ce a ocupat anterior funcția de ministru al Mediului și al Apărării.

Înainte să intre în politică, Eide, de profesie politolog, a lucrat ca cercetător la Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, specializat în securitate internațională, integrare europeană, apărare și relații internaționale.

Espen Barth Eide spune că există „actori statali” care recurg la activități hibride, și anume operațiuni cibernetice, manipulare sau sabotaj. De aceea, a explicat el, experții în tehnologii emergente au devenit la fel de importanți pentru securitatea Norvegiei precum soldații tradiționali.

Espen Barth Eide, ministrul Apărării în Norvegia. Foto: Profimedia

Ministrul a răspuns întrebărilor HotNews la scurt timp după ce a participat la summitul B9 din București, la mijlocul lunii trecute.

Acesta a explicat că Norvegia prioritizează cooperarea cu aliații și partenerii pentru a consolida reziliența și răspunsul la aceste amenințări hibride. Aceste strategii au fost incluse și în Planul de Apărare pe Termen Lung al țării.

Semnalul său de alarmă, tras în urmă cu 14 ani

Încă din 2012, când era ministru al Apărării în al doilea Guvern condus de fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide avertiza că o armată modernă nu se bazează doar pe „recrutarea celor care pot alerga pe distanțe lungi și pot căra un rucsac greu”, ci și pe „cei care sunt deosebit de pricepuți în domeniul noilor tehnologii”.

14 ani mai târziu, poziția sa a rămas aceeași, ba chiar s-a consolidat.

„Provocările actuale în materie de securitate nu se mai limitează la capacitățile militare tradiționale. În contextul actual al amenințărilor, care include atât amenințări convenționale, cât și hibride, experții în tehnologii emergente sunt indispensabili pentru securitatea și reziliența Norvegiei”, a mai explicat el pentru publicul HotNews.

„Europa trebuie să contribuie mai mult” în relația cu SUA

Din perspectiva de ministrului de Externe, Eide spune că interesul fundamental al Norvegiei este să mențină o relație puternică cu Statele Unite, considerat un aliat cheie.

„În același timp, Statele Unite au afirmat clar că Europa trebuie să contribuie mai mult – și exact asta facem noi. Consolidăm pilonul european al NATO. Toți membrii s-au angajat să aloce 5% din PIB pentru apărare, ceea ce asigură o alianță mai durabilă”, a declarat ministrul.

Eide invocă și un fond mai vechi al relației dintre SUA și Norvegia, în contextul în care summitul B9 de la București s-a concentrat pe întărirea relației transatlantice: „De peste 70 de ani purtăm discuții deschise și sincere de o parte și de alta a Atlanticului. Legăturile noastre se bazează pe o istorie comună, pe interese comune solide și de lungă durată, precum și pe o cooperare strânsă și importantă în domeniul politicii de securitate”.

Norvegia se numără printre țările europene care au majorat succesiv bugetele destinate apărării în ultimii ani. Chiar în martie, Guvernul norvegian a decis să majoreze cheltuielile pentru apărare cu încă 115 miliarde de coroane (12 miliarde de dolari) până în 2036. Cele 115 miliarde de coroane se adaugă unui plan care prevedea că Norvegia va aloca 1,62 de trilioane de coroane (167 de miliarde de dolari) pentru apărare în perioada 2025-2036, potrivit Reuters.