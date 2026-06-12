Cum se calculează media generală (în gimnaziu și liceu) și calificativul anual (în clasele I-IV)

Zilele acestea, profesorii și învățătorii încheie situațiile școlare pentru peste două milioane de elevi. Dacă la gimnaziu și liceu mediile se calculează după reguli matematice clare, în învățământul primar procedura este diferită și ridică adesea întrebări în rândul părinților. Regulamentul Ministerului Educației, ROFUIP 2024, stabilește exact cum se acordă calificativele și cum se calculează media generală.

De-a lungul anului școlar, elevii din gimnaziu și cei din liceu sunt evaluați prin note, iar mediile sunt calculate matematic, în timp ce elevii din ciclul primar primesc calificative, iar stabilirea rezultatului final presupune și o apreciere a progresului realizat pe parcursul anului școlar.

Cum se stabilesc mediile și calificativul anual la clasele primare

În învățământul primar, elevii sunt evaluați prin calificative: Foarte Bine (FB), Bine (B), Suficient (S) și Insuficient (I). Calificativul anual, adică rezultatul consemnat la sfârșitul anului școlar, se stabilește, de regulă, în funcție de calificativul dominant. Dacă la finalul anului există un număr egal de calificative din două categorii diferite – de exemplu, același număr de FB și B -, elevul este reevaluat. Noul calificativ obținut în urma evaluării stabilește ponderea și permite încheierea situației școlare fără a mai exista egalitate între calificative.

Potrivit Cristinei H., profesor pentru învățământul primar, în stabilirea calificativului anual contează nu doar frecvența calificativelor, ci și evoluția elevului pe parcursul anului școlar. „Dacă un elev a obținut la începutul anului calificative de Bine, iar ulterior a primit preponderent Foarte Bine, calificativul anual poate fi Foarte Bine, deoarece se observă un progres constant. În schimb, dacă situația este inversă și elevul începe anul cu Foarte Bine, iar apoi primește mai multe calificative de Bine, calificativul anual poate fi Bine, pentru că se constată o involuție”, explică învățătoarea.

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