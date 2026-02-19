Cum se circulă pe principalele drumuri din țară după episodul de zăpadă

Trafic auto și pietonal în condiții dificile cauzate de căderi masive de zăpadă și urmări ale codului roșu de ninsori, în București, 18 februarie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunțat, joi dimineaţa, că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vremii, însă se circulă în condiţii de iarnă, cu zăpadă pe carosabil, pe autostrăzile din partea de sud a ţării.

Potrivit Centrului Infotrafic, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 București-Cernavodă, tronsonul kilometric 35 – 160.

„Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 București-Râmnicu Vâlcea, A2 București-Cernavodă, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și A0 Centura București”, potrivit Infotrafic.

La ora 7:00, traficul este închis din cauza ninsorilor pe: DN 23B, între loc. Măicănești – Ciorăști/VN.

În continuare sunt suspendate manevrele în Bara Sulina.

Cât priveşte traficul feroviar, se circulă în condiţii de iarnă şi nu sunt înregistrate blocaje.