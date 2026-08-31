Cum se întoarce apa în natură

La Glina ajunge apa uzată din București și mai multe comune limitrofe.

Dar ceea ce intră în stație nu seamănă deloc cu ceea ce va ieși la final.

Procesul începe cu o etapă mecanică.

Grătare rare și dese rețin materiile și deșeurile solide care nu ar fi trebuit să ajungă niciodată în canalizare – de la materiale de construcție, până la ambalaje și banalele șervețele umede, care nu ar trebui aruncate în sistemul de canalizare. Urmează deznisiparea, unde sunt îndepărtate nisipul și grăsimile, apoi treapta de decantare primară, unde sunt reținute particulele în suspensie sub formă de nămol primar.

Apoi, în bazinele biologice, milioane de microorganisme descompun materia organică și contribuie la eliminarea poluanților. Este un proces în care natura și tehnologia lucrează împreună.

Apa trece apoi prin decantoare secundare, unde nămolul este sedimentat. Înainte de evacuare sunt verificați în timp real parametrii de calitate.

Abia atunci apa poate fi redată râului.

Nici nămolul rezultat din procesul de epurare a apei uzate nu este tratat ca un simplu deșeu.

La Glina, acesta este valorificat pentru producerea de biogaz, care este transformat în energie electrică și termica în instalația de cogenerare. Astfel, stația își asigură integral necesarul de energie termică și aproximativ 50% din consumul de energie electrică. Complementar, panourile fotovoltaice instalate aici contribuie la creșterea autonomiei energetice, iar Stația de Epurare Glina a devenit cel mai mare producător de energie verde din zona metropolitană a Bucureștiului și este a patra ca mărime din Europa.

Pentru cei mai mulți dintre noi, povestea apei începe atunci când deschidem robinetul.

În realitate, ea începe cu mult înainte și nu se termină nici după ce ajunge în canalizare.

Apa parcurge un drum continuu: este captată, tratată, distribuită, consumată, colectată, transportată, epurată și redată naturii, pentru ca acest ciclu să poată începe din nou.

Este una dintre cele mai complexe infrastructuri ale orașului și una dintre cele mai puțin vizibile.

Poate tocmai pentru că funcționează atât de bine, încât ajungem să o considerăm firească.

Articol susținut de Veolia România